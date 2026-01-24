Городовой / Город / Пластик в России уходит в тень: россияне реже достают карты
Пластик в России уходит в тень: россияне реже достают карты

Опубликовано: 24 января 2026 17:57
 Проверено редакцией
Городовой ру

Все больше жителей России совершают покупки, используя биометрические данные и QR-коды вместо привычных банковских карт. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Банка России Дмитрий Тулин, отвечая на обращение заместителя председателя комитета Государственной думы по вопросам экономики Михаила Делягина.

По словам Тулина, в 2025 году сохраняется устойчивая тенденция к уменьшению числа операций с банковскими картами. Он отметил:

«Граждане все чаще выбирают альтернативные картам способы оплаты».

За третий квартал 2025 года россияне оплатили 14 процентов покупок с помощью биометрии, QR-кодов и других новых технологий. Это на 4,5 процентных пункта выше по сравнению с прошлым годом.

В Центробанке сообщили, что использование QR-кодов за первые девять месяцев года увеличилось в 1,8 раза по количеству транзакций и в 1,4 раза по сумме платежей. Всего за этот период граждане воспользовались этим способом 2,8 миллиарда раз, а общий объем платежей достиг 4 триллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
