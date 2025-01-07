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Российские банки запустят программу социальных вкладов

7 января 2025 11:31
Купюры по пять тысяч, рубли
Российские банки запустят программу социальных вкладов
Maksim Konstantinov/Global Look Press/ Global Look Press

Новое предложение начинает действовать с 2025 года.

Жители Северной столицы скоро смогут воспользоваться новым финансовым продуктом – социальными вкладами. С 1 июля 2025 года крупнейшие российские банки планируют ввести этот инновационный инструмент, ориентированный на клиентов с невысоким уровнем дохода, получающих государственную помощь.

Что такое социальный вклад?

Социальный вклад предназначен для тех, кто нуждается в поддержке государства. Он отличается особыми условиями: максимальная сумма вклада ограничена 50 тысячами рублей, срок размещения средств составляет один год, а на одного клиента разрешается открыть лишь один такой счет. Процентная ставка будет зависеть от доходности конкретного банка, однако она строго регулируется законодательством.

Кто может воспользоваться этим предложением?

Новый продукт нацелен на людей с низкими доходами, которые получают различные виды государственной поддержки. Это значит, что социальная группа населения, которая ранее могла испытывать трудности при открытии вкладов, теперь получит доступ к выгодным условиям сбережений.

Как оформить социальный вклад?

Процесс оформления станет максимально удобным благодаря электронному порталу «Госуслуги». Уже сейчас идет подготовка к тому, чтобы сделать процесс открытия социального вклада полностью дистанционным. Клиенты смогут заключить договор онлайн без необходимости посещения банковских отделений.

Когда можно будет начать пользоваться новой услугой?

Крупнейшие системообразующие банки начнут предлагать социальную услугу уже с 1 июля 2025 года. Остальные кредитные организации присоединятся к программе позже – с 1 января 2027 года. Таким образом, у всех желающих появится возможность выбрать банк, который наилучшим образом соответствует их потребностям.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Центробанк
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