ЦБ раскрыл тонкости проверок в СБП: когда переводы пройдут без допроса, а когда придётся объясняться

Банк России объявил о внесении изменений в правила контроля денежных переводов, осуществляемых через Систему быстрых платежей. Новые меры коснутся только переводов на суммы свыше 200 тысяч рублей, если средства отправляются человеку, которому за последние шесть месяцев не поступало переводов от этого отправителя. Изменения призваны повысить защиту от мошеннических действий, сохраняя при этом привычный порядок проведения остальных операций.
В Главном управлении Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что нововведение не предполагает проверки всех переводов подряд. Как отметили в ведомстве, особое внимание будет уделяться случаям, которые часто используют злоумышленники. Например, если клиент сначала пересылает значительную сумму на свой счёт в другом банке, а затем эти деньги сразу поступают третьему лицу.
Такую цепочку зачастую применяют мошенники, убеждая граждан осуществить перевод якобы для защиты средств от несанкционированных операций. Перевод от клиента самому себе дополнительной проверке подвергаться не будет, контроль распространяется на следующий этап — перевод денег другому человеку. Операции, попадающие под новые правила, представляют интерес только при совпадении указанных условий.
В сфере крупных финансовых переводов по Системе быстрых платежей теперь действует следующий порядок:
- контроль только при сумме от 200 тысяч рублей,
- проверка осуществляется при переводе средств неизвестному получателю, с которым не было операций более полугода,
- особый акцент делается на переводы после отправки денег самому себе.