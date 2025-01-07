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Ключевая ставка ЦБ России: возможные сценарии на конец 2025 года

7 января 2025 22:03
Человек в ужасе
Ключевая ставка ЦБ России: возможные сценарии на конец 2025 года
Фото Городовой ру/ globallokpress/ автор - Maksim Konstantinov

В такой ситуации самое время задуматься о сбережениях.

Эксперты крупнейших российских банков и инвестиционных компаний поделились своими прогнозами относительно ключевой ставки Центрального банка России на конец 2025 года. Возможны как снижение ставки до 13% годовых, так и ее повышение до рекордных 23%.

Опрос, проведенный среди двадцати аналитиков, показал широкий разброс мнений. Четверо участников опроса полагают, что ставка может опуститься до 13%, тогда как трое видят ее на уровне 16%. Один эксперт предполагает диапазон от 13% до 16%, а еще трое — 17%. Двое экспертов предсказывают ставку в 18% и 20% соответственно. Также были озвучены прогнозы в пределах 17–18% и 17–19%.

Однако некоторые аналитики менее оптимистичны. Три респондента считают, что ставка останется на уровне 21% до конца года, а один даже допускает ее рост до 23%.

Центральный банк России воздержался от комментариев по поводу этих прогнозов. Регулятор планирует постепенно снижать ключевую ставку до уровня 17–20% в среднесрочной перспективе. Новые данные будут представлены к 14 февраля.

Напомним, что в конце 2024 года средняя ставка по вкладам в крупных российских банках по Ленобласти достигла исторического максимума — 22,28%. Кроме того, крупнейшие банки страны планируют запустить социальные вклады до 1 июля текущего года. Однако ситуация с ипотечным рынком остается крайне нестабильной, и это следует учитывать тем, кто собирается брать или уже имеет кредит, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ЦентробанкНедвижимость
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