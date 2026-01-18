Городовой / Город / Зарплаты замедлят бег: депутат раскрыла тревожный прогноз на 2026 год
Зарплаты замедлят бег: депутат раскрыла тревожный прогноз на 2026 год

Опубликовано: 18 января 2026 20:41
 Проверено редакцией
В 2026 году темпы увеличения доходов населения в России, вероятно, снизятся. Такой прогноз озвучила Светлана Бессараб, представляющая комитет по вопросам труда, социальной сферы и делам ветеранов в Государственной думе.

По словам Бессараб, экономическая динамика замедляется из-за повышенной ключевой ставки регулирующего органа и изменений в налоговой системе. Эти факторы, по её мнению, отрицательно скажутся на приросте зарплат. Она прояснила:

«Я думаю, что в этом году мы столкнёмся с замедлением роста зарплат, потому что ключевая ставка Центрального Банка и повышение налогов приводят к определённому замедлению экономики и, безусловно, к замедлению роста заработных плат».

Депутат уточнила, что дальнейшее развитие отдельных отраслей ожидается главным образом благодаря вкладу федеральных и региональных бюджетов. Несмотря на это, как отметила она, заработные платы и общее состояние экономики напрямую зависят от решения о ключевой ставке. Светлана Бессараб выразила:

«Однако рост заработных плат и рост экономики очень серьёзно завязаны на ключевую ставку».

Автор:
Юлия Аликова
Город
