Городовой / Город / Петербуржцы утонули в кредитах: раскрыта астрономическая долговая яма
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербуржцы утонули в кредитах: раскрыта астрономическая долговая яма

Опубликовано: 13 января 2026 04:30
 Проверено редакцией
Петербуржцы утонули в кредитах: раскрыта астрономическая долговая яма
Петербуржцы утонули в кредитах: раскрыта астрономическая долговая яма
Городовой ру

В Санкт-Петербурге общая сумма просроченной задолженности граждан по кредитам достигла примерно 62 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге сумма невыплаченных вовремя потребительских кредитов за последние двенадцать месяцев увеличилась на 31% и составила почти 62 миллиарда рублей. При этом объем предоставленных займов населению остался практически тем же. Величина кредитования выросла лишь на 0,7% и достигла 1,908 триллиона рублей.

По информации Центрального банка, по состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма просроченных обязательств жителей города составила 61,627 миллиарда рублей. Доля кредитов с нарушением срока выплат в портфелях банков увеличилась с 2,5% до 3,2%. Для сравнения, годом ранее подобное увеличение составляло только 12,7%.

Одновременно заметно сократилось количество выданных новых займов: в январе — ноябре прошлого года банки оформили для граждан кредиты на сумму 1,116 триллиона рублей, что на 11,2% меньше результатов того же периода 2024 года. Ставки для заемщиков сохраняются на довольно высоком уровне. В ноябре 2025 года средняя процентная ставка по краткосрочным займам в Северо-Западном федеральном округе составила 27,6%.

Ставка по займам на длительный срок уменьшилась на 2,5 процентных пункта — до 16%.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью