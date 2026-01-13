Петербуржцы утонули в кредитах: раскрыта астрономическая долговая яма

В Санкт-Петербурге сумма невыплаченных вовремя потребительских кредитов за последние двенадцать месяцев увеличилась на 31% и составила почти 62 миллиарда рублей. При этом объем предоставленных займов населению остался практически тем же. Величина кредитования выросла лишь на 0,7% и достигла 1,908 триллиона рублей.

По информации Центрального банка, по состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма просроченных обязательств жителей города составила 61,627 миллиарда рублей. Доля кредитов с нарушением срока выплат в портфелях банков увеличилась с 2,5% до 3,2%. Для сравнения, годом ранее подобное увеличение составляло только 12,7%.

Одновременно заметно сократилось количество выданных новых займов: в январе — ноябре прошлого года банки оформили для граждан кредиты на сумму 1,116 триллиона рублей, что на 11,2% меньше результатов того же периода 2024 года. Ставки для заемщиков сохраняются на довольно высоком уровне. В ноябре 2025 года средняя процентная ставка по краткосрочным займам в Северо-Западном федеральном округе составила 27,6%.

Ставка по займам на длительный срок уменьшилась на 2,5 процентных пункта — до 16%.

