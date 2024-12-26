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Центробанк отменяет ограничения на полную стоимость потребкредитов

26 декабря 2024 20:01
Фасад Центробанка
Центробанк отменяет ограничения на полную стоимость потребкредитов
Belkin Alexey/ news.ru/Global Look Press

Зато брать можно, сколько вздумается.

Совет директоров Банка России принял решение приостановить ограничения на полную стоимость потребительского кредита (ПСК) с 1 января по 31 марта 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

На данный момент действует ограничение ПСК в размере 292% годовых, но после его снятия банки смогут выдавать кредиты с более высокими ставками. ПСК включает все затраты, связанные с обслуживанием кредита, включая комиссии и платежи третьим лицам.

Это решение распространяется на банки, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кооперативы, ломбарды и микрофинансовые организации по отдельным категориям кредитов.

Регулятор объяснил необходимость таких мер тем, что действующие ограничения могут сократить доступность кредитов для граждан и привести к манипуляциям расчетами ПСК, что фактически приведет к ставкам выше установленного лимита.

Основной причиной приостановки регулирования стали значительные изменения на рынке. Расчет ПСК основан на ставках предыдущих кварталов, но с момента последней коррекции ключевая ставка выросла почти на треть.

Дополнительные ограничения, как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, привели к тому, что фактическая процентная ставка по кредитам стала близка к ставке в 24%, что стало причиной отказа от повышения ключевой ставки выше 21%.

Но есть и положительный момент — петербуржцам станут реже отказывать в выдаче. Ведь под такую драконовскую ставку можно заложить любые риски и застраховать. Так что банк ничего не потеряет, а коллекторы еще и спасибо скажут.

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Автор:
Максакова Яна
Общество КредитыЦентробанк
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