ЦБ: ключевая ставка в России - 14,5% - что это значит для экономики

Опубликовано: 24 апреля 2026 16:12
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Как решение Банка России изменит финансовую картину

Российский регулятор вновь пошел на снижение ключевой ставки, и это уже восьмое подобное решение подряд. Теперь показатель составляет 14,5% годовых - минус 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим значением.

Оправданный шаг или осторожность?

Большинство аналитиков как в воду глядели: они ждали именно такого плавного снижения, без резких движений. Хотя были и горячие головы, которые предполагали, что ставку уронят сразу на 1% - до 14%.

Но Центробанк решил не дергать курок и объяснил свое решение просто: внутренний спрос наконец-то начал приближаться к тому, что страна может реально предложить. При этом цены все еще подрастают, причем стабильно - годовой диапазон 4–5% никуда не делся.

Как все к этому шло

История снижений началась еще в середине 2025 года, и с тех пор ставка плавно ползет вниз.

Для наглядности - ключевые вехи:

  • Июнь 2025: резкий шаг с 21% до 20%.
  • Июль 2025: мощное падение сразу на 2% - до 16%.
  • Октябрь – декабрь 2025: два этапа по 0,5%, итог - 16%.
  • Начало 2026: еще два снижения до 15,5% и 15%.
  • Апрель 2026: финиш на отметке 14,5%.

Что делать обычному человеку

Снижение ставки - штука приятная, особенно если вы присматриваетесь к кредитам или ипотеке. Но не торопитесь бежать в банк сломя голову.

Эксперты напоминают, что внешняя обстановка пока нервная, а бюджетная политика все еще полна сюрпризов. Следующее заседание совета директоров - 19 июня.

Если инфляция не подскочит, есть шанс на очередное удешевление денег. Так что лучшая стратегия сейчас: придержать важные покупки на пару месяцев, если не горит, и внимательно следить за новостями. Шанс перехватить более выгодный процент совсем рядом.

Ранее "Городовой" рассказал, проект цифровой валюты под ударом: Счетная палата выявила критические недочеты.

Автор:
Анастасия Чувакова
