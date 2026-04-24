ЦБ: ключевая ставка в России - 14,5% - что это значит для экономики

Российский регулятор вновь пошел на снижение ключевой ставки, и это уже восьмое подобное решение подряд. Теперь показатель составляет 14,5% годовых - минус 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим значением.
Оправданный шаг или осторожность?
Большинство аналитиков как в воду глядели: они ждали именно такого плавного снижения, без резких движений. Хотя были и горячие головы, которые предполагали, что ставку уронят сразу на 1% - до 14%.
Но Центробанк решил не дергать курок и объяснил свое решение просто: внутренний спрос наконец-то начал приближаться к тому, что страна может реально предложить. При этом цены все еще подрастают, причем стабильно - годовой диапазон 4–5% никуда не делся.
Как все к этому шло
История снижений началась еще в середине 2025 года, и с тех пор ставка плавно ползет вниз.
Для наглядности - ключевые вехи:
- Июнь 2025: резкий шаг с 21% до 20%.
- Июль 2025: мощное падение сразу на 2% - до 16%.
- Октябрь – декабрь 2025: два этапа по 0,5%, итог - 16%.
- Начало 2026: еще два снижения до 15,5% и 15%.
- Апрель 2026: финиш на отметке 14,5%.
Что делать обычному человеку
Снижение ставки - штука приятная, особенно если вы присматриваетесь к кредитам или ипотеке. Но не торопитесь бежать в банк сломя голову.
Эксперты напоминают, что внешняя обстановка пока нервная, а бюджетная политика все еще полна сюрпризов. Следующее заседание совета директоров - 19 июня.
Если инфляция не подскочит, есть шанс на очередное удешевление денег. Так что лучшая стратегия сейчас: придержать важные покупки на пару месяцев, если не горит, и внимательно следить за новостями. Шанс перехватить более выгодный процент совсем рядом.
Ранее "Городовой" рассказал, проект цифровой валюты под ударом: Счетная палата выявила критические недочеты.