Проект цифровой валюты под ударом: Счетная палата выявила критические недочеты

Счетная палата указала на слабые места проекта

Проект закона о цифровой валюте, который сейчас рассматривают в Госдуме, вызвал серьезные замечания у Счетной палаты, передает источник.

Ведомство считает, что документ в нынешнем виде ущемляет его права и оставляет важные правовые дыры.

Что не так с доступом к информации

Авторы законопроекта перечислили госорганы, которые получат данные о владельцах крипты и сделках с ней. Но Счетной палаты в этом списке почему‑то нет.

А ведь именно она занимается контролем и аналитикой - без доступа к сведениям о криптоактивах работать вслепую просто невозможно.

Правовой пробел с цифровыми счетами

Закон разрешает открывать специальные казначейские счета для учета цифровых активов эмитентов. Вот только в Бюджетном кодексе до сих пор не прописали, как именно с ними обращаться.

Что предлагает Счетная палата

Чтобы проект не превратился в сырой документ, ведомство настаивает на двух доработках:

Добавить Счетную палату в список органов, имеющих доступ к информации о криптовалютных операциях. Внести параллельные поправки в Бюджетный кодекс - чтобы режим казначейских цифровых счетов был четко прописан.

Напомним: законопроект уже прошел первое чтение. Часть норм может заработать с 1 июля. Сделки с криптовалютой разрешат только через официальных посредников - лицензированных брокеров и биржи.

Неквалифицированным инвесторам перед покупкой придется проходить тестирование. А резиденты, покупающие крипту за границей, обязаны уведомлять об этом ФНС. Если замечания Счетной палаты учтут, документ станет намного крепче.

Ранее "Городовой" рассказал, Банк России готовится к седьмому снижению ставки.