Бессрочные карты уходят в прошлое: что изменится для держателей «Мир», Visa и Mastercard»

В 2022 году, когда из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, Центробанк вместе принял решение продлить срок действия уже выпущенных банковских карт или вовсе сделать их бессрочными.

Это было связано с опасениями дефицита пластиковых карт и чипов из-за санкций и сложностей с поставками.

Тогда казалось, что цифры срока годности на пластике перестали иметь значение — главное было обеспечить людям возможность спокойно платить и снимать деньги, не меняя карты массово и быстро.

Что теперь?

Однако сейчас ситуация изменилась. Банки активно заменяют карты с истекшим сроком действия, и таких «вечных» карт становится все меньше.

Центробанк России, который внимательно следит за безопасностью платежей, решил, что пора вернуть ограничения по срокам действия карт.

Почему? Потому что срок годности — это важный элемент защиты от мошенников. Карты без срока действия или с просроченным сроком — это потенциальная лазейка для злоумышленников, которые могут использовать их для незаконных операций.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге рассказала, что ограничение срока действия просроченных карт — это шаг к повышению безопасности, сообщает РБК.

Сейчас таких карт осталось немного, и банки уже заканчивают их замену, поэтому необходимость в бессрочных картах отпала. Центробанк заранее объявит, когда именно вступят в силу новые правила, чтобы дать банкам и клиентам время подготовиться.

По предварительным данным, окончательное решение может быть принято до февраля 2026 года, когда истекает срок действия временных правил, введенных в 2022 году.

Что это значит для обычного пользователя?

В ближайшие месяцы и годы, скорее всего, придется менять свою карту, если у нее истек срок годности, даже если она до сих пор работает.

Это нормальная практика в мире — срок действия карты помогает банкам контролировать безопасность и своевременно обновлять технологии защиты.

Кроме того, стоит помнить, что карты Visa и Mastercard, которые остались в России, сейчас работают через национальную систему НСПК, и санкции практически не влияют на их использование внутри страны.

Но ограничения по срокам действия коснутся всех карт, включая «Мир», Visa и Mastercard, чтобы унифицировать правила и повысить безопасность платежей.