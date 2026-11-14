Восемь примет на 14 ноября, по которым предки предсказывали зиму

День Кузьмы и Демьяна, или Осенние Кузьминки, отмечается 14 ноября.

В народном календаре эта дата считалась рубежной: по поверьям, именно тогда зима окончательно вступает в свои права. Предки внимательно следили за погодой в этот день, чтобы понять, каким будет весь зимний сезон. Вот главные приметы, которые стоит проверить.

Снег и небо

Если 14 ноября выпал снег, зима обещает быть снежной и морозной. Обильный снежный покров в этот день предвещает сильное весеннее половодье. А вот утренний туман или изморозь, наоборот, сулят теплую и мягкую зиму. Обратите внимание и на вечернее небо: звезды видны — ждите морозов, пасмурно — погода будет теплой. Чистое небо днем говорит о морозах и ветре в ближайшие дни.

Дороги и деревья

Еще один ориентир — состояние дорог. Если к 14 ноября они покрылись грязью и слякотью, сильных морозов не стоит ждать до начала декабря или даже середины зимы. Если на деревьях еще остались листья, примета сулит суровую и затяжную зиму, а следующий год может оказаться неурожайным. Сильный мороз в этот день, напротив, говорил о скором наступлении устойчивой зимней погоды.