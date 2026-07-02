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Новый налоговый вычет в России: что изменится для граждан с 1 сентября

Опубликовано: 2 июля 2026 07:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Новый налоговый вычет в России: что изменится для граждан с 1 сентября
фото legion-media
Сколько можно вернуть и кто попадает под условия

Лето еще в разгаре, а в финансовой сфере уже готовят важные перемены. С 1 сентября 2026 года у россиян появится новая возможность вернуть часть уплаченных налогов — за счет взносов по договорам добровольного страхования жизни.

Минфин позиционирует это как шаг, который поможет людям спокойнее копить на будущее и активнее пользоваться надёжными финансовыми инструментами.

Кто сможет воспользоваться вычетом

Вычет дадут по страховым взносам, если договор добровольного страхования жизни заключили с 1 января 2025 года. Главное условие — он должен быть долгосрочным. Мера призвана поддержать привычку откладывать деньги и сделать долгосрочные накопления чуть более выгодными.

Важное изменение для родителей

Для семей нововведение особенно заметно: лимит вычета по взносам в пользу детей вырастет до 500 тысяч рублей. Раньше верхняя планка составляла 400 тысяч, так что прибавка ощутимая, отмечает «РИА Новости».

Что стоит иметь в виду: простые советы

  • Проверьте дату заключения договора: он должен быть подписан не раньше 1 января 2025 года.
  • Уточните, считается ли ваш полис долгосрочным — это влияет на право на вычет.
  • Держите под рукой платёжные документы: они понадобятся, чтобы подтвердить взносы.
  • За деталями загляните на сайт ФНС — там публикуют актуальные разъяснения и формы.

В целом изменения выглядят как попытка сделать долгосрочные сбережения привлекательнее: государство возвращает часть денег, а семьи получают повышенный лимит.

Личный опыт многих показывает, что такие вычеты хоть и не решают всех финансовых вопросов, но становятся приятным бонусом к плановым отчислениям.

Ранее «Городовой» рассказывал об ответе Набиуллиной, почему ставку нельзя снижать.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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