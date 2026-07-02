Новый налоговый вычет в России: что изменится для граждан с 1 сентября

Лето еще в разгаре, а в финансовой сфере уже готовят важные перемены. С 1 сентября 2026 года у россиян появится новая возможность вернуть часть уплаченных налогов — за счет взносов по договорам добровольного страхования жизни.
Минфин позиционирует это как шаг, который поможет людям спокойнее копить на будущее и активнее пользоваться надёжными финансовыми инструментами.
Кто сможет воспользоваться вычетом
Вычет дадут по страховым взносам, если договор добровольного страхования жизни заключили с 1 января 2025 года. Главное условие — он должен быть долгосрочным. Мера призвана поддержать привычку откладывать деньги и сделать долгосрочные накопления чуть более выгодными.
Важное изменение для родителей
Для семей нововведение особенно заметно: лимит вычета по взносам в пользу детей вырастет до 500 тысяч рублей. Раньше верхняя планка составляла 400 тысяч, так что прибавка ощутимая, отмечает «РИА Новости».
Что стоит иметь в виду: простые советы
- Проверьте дату заключения договора: он должен быть подписан не раньше 1 января 2025 года.
- Уточните, считается ли ваш полис долгосрочным — это влияет на право на вычет.
- Держите под рукой платёжные документы: они понадобятся, чтобы подтвердить взносы.
- За деталями загляните на сайт ФНС — там публикуют актуальные разъяснения и формы.
В целом изменения выглядят как попытка сделать долгосрочные сбережения привлекательнее: государство возвращает часть денег, а семьи получают повышенный лимит.
Личный опыт многих показывает, что такие вычеты хоть и не решают всех финансовых вопросов, но становятся приятным бонусом к плановым отчислениям.
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