Пенсии с 1 августа 2026: кому повысят и на сколько вырастут выплаты

Новости о пенсиях волнуют многих — особенно тех, кто уже на заслуженном отдыхе: любая прибавка ощутимо сказывается на бюджете. В августе 2026 года в России пройдет очередной перерасчет выплат — и затронет он сразу несколько категорий получателей.
Кто получит прибавку и на каких условиях
Вот основные категории пенсионеров, которым стоит ждать изменений в выплатах:
- работающие пенсионеры — им пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за 2025 год; размер прибавки будет индивидуальным;
- пенсионеры, отметившие в июне 80‑летие, а также граждане с иждивенцами либо подтверждённым северным или сельским стажем — надбавка придет автоматически, без заявлений;
- получатели накопительной пенсии — её проиндексируют на 17,3 %;
- авиаторы и угольщики — для них актуализируют профессиональные доплаты.
Что важно держать в голове
Январская индексация страховых пенсий на 7,6 % уже прошла — августовский перерасчёт служит дополнительной корректировкой, в первую очередь для работающих пенсионеров. Система постепенно учитывает стаж и взносы, но полагаться на «автоматику» стоит с оглядкой: лучше всё перепроверить.
Вывод
Августовский перерасчет — это шанс получить дополнительную прибавку, но только если все данные учтены верно. Контроль выплат и своевременное уточнение сведений помогают не потерять положенные деньги.
Главное — не доверять сомнительным посредникам и пользоваться только официальными каналами. Об этом сообщает "Файнманомика - финансы без паники" (18+).
Личный опыт
Когда у моей мамы не отразилась ожидаемая надбавка, мы сначала растерялись, а потом просто зашли в личный кабинет на «Госуслугах» и сверили стаж. Оказалось, не был учтен один год работы — донесли документы в СФР, и выплату доначислили.
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