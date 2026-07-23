Закрыть и забыть: экономист перечислил вклады, которые пора забирать

Почему старые схемы больше не работают

Июль 2026 года неприятно удивил многих вкладчиков: привычные способы хранить деньги вдруг перестали быть надёжными. То, что ещё недавно сулило доход, теперь грозит убытками. Эксперты советуют не тянуть и пересмотреть, где лежат накопления.

В чём подвох долгосрочных депозитов

Долгосрочные вклады, оформленные в период мягких условий, сейчас теряют смысл. Ключевая ставка изменилась, инфляция бежит быстрее процентов по старым договорам — в итоге деньги потихоньку «тают». Экономист Герман Ткаченко прямо говорит: держаться за старые ставки из привычки опасно.

Что делать прямо сейчас: простой совет

Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь:

проверить, компенсирует ли процент по вкладу текущую инфляцию;

оценить, не превышает ли сумма на счёте страховой лимит в 1,4 млн рублей;

при необходимости перераспределить излишки между крупными надёжными банками;

рассмотреть краткосрочные инструменты — накопительные счета, карты с процентом на остаток.

Кто в зоне риска

Особенно уязвимы те, кто держит крупные суммы в небольших региональных банках. Если у такой организации отзовут лицензию, страховка покроет только лимит, а остальное придётся выбивать годами через суд — и без гарантий. Поэтому держать «сверхлимитные» деньги в одном месте сейчас особенно рискованно.

Вывод

В нестабильной ситуации лучший способ сберечь капитал — не оставлять всё как есть. Разумное перераспределение средств и переход на актуальные инструменты помогают снизить риски и сохранить доходность. Главное — принимать решения на основе цифр, а не привычки.

Мнение россиян

«Думала, что вклад — это всегда надёжно, а теперь вижу: условия меняются, надо следить за цифрами». «Держу не больше 1,4 миллиона в одном банке — спокойнее, когда знаешь про страховку». «Перешла на накопительный счёт: проценты чуть ниже, зато деньги под рукой и ставка регулярно пересматривается».

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