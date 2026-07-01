Что ждет россиян с 1 июля 2026: пенсии, налоги, переводы и новые правила для банков

Полный обзор законодательных изменений

Лето — время не только отпусков, но и свежих правил: с 1 июля в силу вступает сразу несколько важных изменений. Они затрагивают пенсии, налоги, банковские операции и даже сделки с недвижимостью.

Пенсии и соцподдержка: проще и удобнее

Жизнь пенсионеров станет немного легче за счёт автоматизации и сокращения бюрократии. Например, фиксированная часть пенсии для 80‑летних и инвалидов I группы удвоится — и никаких заявлений подавать не придётся.

А жителям Крайнего Севера больше не нужно каждый год подтверждать место жительства.

Что стоит иметь в виду:

пересчет пенсий для отдельных категорий граждан происходит автоматически;

СФР сам собирает данные о стаже — не нужно запрашивать справки;

сроки регистрации в СФР сокращаются, а подача сведений о стаже становится оперативнее.

Финансы, налоги и переводы: на что обратить внимание

Тут есть и дедлайны, и послабления. Так, 15 июля истекает срок уплаты НДФЛ по декларации за 2025 год. Зато граждан освобождают от ответственности за неподачу 3‑НДФЛ, если сведения о сделке уже есть в Росреестре.

Ещё одно заметное изменение — в СБП при переводах по номеру телефона теперь обязателен ИНН, но для пользователей процесс останется прежним: банки всё сделают сами.

Другие важные изменения

Помимо финансов, новшества касаются и других сфер: от авторизации в интернете до страхования и сделок с недвижимостью. Например, теперь сделки можно заключать дистанционно с помощью биометрии и электронной подписи. А вот госпошлина для мигрантов заметно вырастет.

Вывод

Нововведения июля 2026 года делают часть процессов проще, а другие — строже. Автоматизация экономит время, но появляются новые требования к прозрачности операций. Главное — держать руку на пульсе и учитывать дедлайны, отмечает "ЯСИА" (18+).

Личный опыт

Как-то раз я пропустила срок подачи декларации и потом долго разбиралась с начислениями — с тех пор ставлю напоминания на самые важные даты. Теперь, когда часть процессов автоматизирована, дышать стало легче: не надо бегать за справками и переживать, что что-то не учтут.

Ранее «Городовой» рассказывал, штраф теперь можно получить, даже если пешеход не вышел на "зебру".