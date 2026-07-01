Водителей предупредили: штраф теперь можно получить, даже если пешеход не вышел на "зебру"

Водителям стоит быть еще внимательнее возле пешеходных переходов.

Теперь поводом для штрафа может стать не только сам факт непропуска человека, но и ситуация, когда пешеход был вынужден изменить свое направление из-за приближающегося автомобиля, сообщает портал 110km.

Когда теперь можно получить штраф

По действующим правилам водитель обязан не создавать помех пешеходу.

Это означает, что нарушение могут зафиксировать, если человек из-за приближающейся машины был вынужден остановиться, изменить скорость, направление движения или отказаться от выхода на переход.

В некоторых случаях поводом для штрафа может стать даже ситуация, когда пешеход только подошел к "зебре", повернулся к дороге или сделал первый шаг, явно собираясь начать переход. В 2026 году Верховный суд пересмотрел трактовку закона в пользу пешеходов.

Сколько придется заплатить

За непропуск пешехода предусмотрен административный штраф:

1500 рублей — за первое нарушение;

— за первое нарушение; до 2500 рублей — при повторном или более серьезном нарушении.

Можно ли оспорить штраф

Спорные ситуации все еще возможны. Например, если пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, велосипедист не спешился перед переходом или человек неожиданно выбежал на проезжую часть.

Юрист Дмитрий Дугин рассказывает, что шансы отменить штраф вполне реальны.

"Инспекторы могут изучить все аргументы объяснений в совокупности, не обязательно для этого даже смотреть видео. Поэтому если водитель понимает, что никому не мешал и пешеход спокойно перешел дорогу, всегда есть смысл штраф обжаловать", — заявил он.

По словам эксперта, это особенно касается нестандартных ситуаций, когда, например, пешеход решает остановиться посередине дороги и махнуть автомобилю, чтобы тот проезжал.

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