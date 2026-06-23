Выкинул мусор - получил штраф: на кого власти объявили охоту

Власти начали устанавливать камеры на мусорных площадках.

Россиянам напомнили об административной ответственности за выброс строительного и другого негабаритного мусора в обычные контейнеры. Выявлять нарушителей теперь помогают камеры видеонаблюдения, установленные на контейнерных площадках.

Камеры начали фиксировать нарушителей автоматически

Во Владивостоке система видеонаблюдения уже помогла выявить несколько случаев незаконного выброса строительных отходов. Нарушителей зафиксировали на Сахарном Ключе и улице 3-я Шоссейная, сообщает издание VladNews.

По видеозаписям удалось установить владельцев грузовых автомобилей, которые привозили мусор к контейнерным площадкам. Собранные материалы переданы для дальнейшего разбирательства.

Штрафы уже выписывают сотнями

Подобная практика активно применяется и в других регионах страны. Например, в Воронеже камеры работают в автоматическом режиме и тоже фиксируют нарушения.

С начала года благодаря работе таких комплексов в одном из районов Воронежа уже выписано 119 штрафов на общую сумму 143 тысячи рублей, сообщает "ГорКом36".

Какие штрафы грозят нарушителям

Под штраф могут попасть граждане, которые:

оставляют мусор рядом с контейнерами;

выбрасывают строительные отходы после ремонта;

складируют кирпич, плитку, гипсокартон и цемент;

выбрасывают производственные отходы;

оставляют возле контейнеров ветки, листву и спиленные деревья.

Согласно статье 8.2 КоАП РФ, размер наказания зависит от статуса нарушителя. Для физических лиц штраф составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

Для должностных лиц сумма может достигать 5 тысяч рублей. Для организаций штрафы значительно выше — от 20 до 100 тысяч рублей.

При этом ответственность несёт тот, кто проводил ремонтные или строительные работы и не организовал законный вывоз отходов.

Эксперты напоминают, что для вывоза крупногабаритного мусора необходимо заключать договор со специализированной организацией. Расходы на утилизацию такого мусора не входят в тариф региональных операторов.

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