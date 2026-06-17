Вне карты и вне закона: в Петербурге могут ввести штрафы за торговлю на частных участках без «метки» в схеме»

В Петербурге сложилась странная ситуация. Если земля городская — каждый киоск должен быть в специальном списке (схеме), иметь кучу разрешений и соответствовать правилам.
Но если участок в частной собственности (например, у торгового центра или жилого дома), владельцы часто ставили ларьки как хотели. Скоро этой «вольной жизни» придет конец.
Единая схема для всех
Городские власти приняли в первом чтении важный закон. Теперь для частных земель создадут такую же схему размещения, как и для государственных, сообщает 78.ru.
Логика простая: нет твоего павильона в официальном плане — значит, стоять он там не может. Даже если ты хозяин этой земли. Все правила разработки этой схемы теперь будет диктовать правительство Петербурга.
Зачем это нужно городу?
Это забота о внешнем виде города и безопасности. Часто ларьки у метро или в жилых кварталах перегораживают проходы, мешают проезду пожарных машин или просто выглядят как «привет из 90-х».
Дополнительный аргумент — борьба с нелегальной торговлей. Сейчас на частной территории сложно проверить, чем именно торгует киоск и есть ли у него на это право. Новая схема сделает рынок прозрачным.
Штрафы и проверки
Просто запретить — мало, нужно еще и наказать. Поэтому одновременно вносятся правки в закон об административных правонарушениях. Если ларек стоит на частном участке «самовольно» (вне схемы), владельцу выпишут штраф.
Для малого бизнеса новости неоднозначные. С одной стороны, КППИТ обещает, что это поможет развитию «цивилизованной» торговли.
С другой — предпринимателям придется пройти через бюрократическое сито, чтобы попасть в ту самую схему.
Что дальше?
Законопроект пока прошел только первое чтение. Это значит, что в него еще могут внести поправки.
Скорее всего, закон окончательно примут в ближайшее время, и владельцам участков придется быстро приводить дела в порядок.
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