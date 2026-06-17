12,5 миллионов гостей и тройная ответственность: депутаты ЗАКСа принимают новые правила петербургского гостеприимства

Чиновники рассмотрели инициативу о введении статуса приоритетного туристского проекта.

В Петербурге решили всерьез поддержать тех, кто строит отели и санатории. Депутаты одобрили в первом чтении новый статус — «приоритетный туристский проект», пишет 78.ru.

Суть проста: инвестор получает от города налоговые льготы и помощь, но взамен берет на себя жесткое обязательство.

Здание должно оставаться отелем или санаторием как минимум 10 лет. Переделать его под элитное жилье или офисы втихую не получится.

Если бизнесмен нарушит договор, ему придется вернуть все сэкономленные на налогах деньги в тройном размере. Это своего рода страховка от «хитрых» застройщиков.

Туризм как золотая жила

Цифры за 2025 год впечатляют: Петербург заработал на туристах более 800 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

Деньги идут в бюджет не только от гостиниц, но и от кафе, музеев, транспорта и сувенирных лавок.

Город посетили 12,5 миллионов человек. Для сравнения: это два с лишним населения самого Петербурга. При этом большинство гостей (86%) остались довольны поездкой.

Где селить гостей?

Чтобы всем хватило места, инфраструктура растет ударными темпами. Только за последний год в городе открыли 10 новых крупных отелей. Это не просто хостелы, а качественные гостиницы от 3 до 5 звезд.

Городские власти сейчас делают ставку не только на исторический центр. Активно развиваются прибрежные зоны и Курортный район, где как раз не хватает современных санаториев и спа-комплексов.

Кто к нам едет?

Помимо россиян, которые полюбили туры выходного дня, Петербург активно завлекает гостей из «дружественных» стран. Основной поток сейчас идет из Китая, Ирана, Турции и ОАЭ.

Чтобы иностранцам было проще, Россия активно продвигает электронные визы. Также потенциал Северной столицы в этом году презентовали в 19 городах России и за рубежом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург не вошел в число самых дорогих туристических направлений.