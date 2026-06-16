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Москва и Петербург не вошли в число самых дорогих туристических направлений

Опубликовано: 16 июня 2026 14:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Москва и Петербург не вошли в число самых дорогих туристических направлений
фото Городовой ру
Чукотка, Алтай и Камчатка возглавили рейтинг по темпам подорожания жилья

Эксперты провели исследование, в ходе которого проанализировали стоимость бронирования по разным категориям объектов размещения. По росту цен лидируют санатории — средний чек вырос на 22% в годовом выражении и достиг 10,1 тыс. рублей за ночь.

Также значительно подорожали пансионаты — на 16%, до 6,3 тыс. рублей за ночь, виллы — на 15%, до 9,6 тыс. рублей, и загородные отели — на 11%, до 10,2 тыс. рублей за ночь.

Объекты санаторного и загородного отдыха активно дорожают на фоне повышения спроса, отмечают эксперты.

За год туржилье сильнее всего выросло в цене на Чукотке, где ночь обойдется в 11,2 тыс. рублей (+20%), в Республике Алтай и Карачаево-Черкесии — по 7,9 тыс. рублей, а на Камчатке — 7,2 тыс. рублей.

При этом ночь в Москве, как подсчитали аналитики, обойдется туристу в среднем в 6,4 тыс. рублей, а в Петербурге — 5,7 тыс. рублей.

Это значительно ниже, чем в лидирующих регионах. Москва заняла 11-е место в рейтинге, а Петербург — 23-е.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге усилили автобусные и трамвайные маршруты до пригородов и новостроек.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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