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В Петербурге усилили автобусные и трамвайные маршруты до пригородов и новостроек

Опубликовано: 16 июня 2026 11:51
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге усилили автобусные и трамвайные маршруты до пригородов и новостроек
фото Городовой ру
Дополнительный транспорт запустили в Пушкин, Павловск, Ломоносов и новые ЖК

В Петербурге усилили работу общественного транспорта на нескольких маршрутах. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, автобусов добавили на трех направлениях, а также усилили трамвайный маршрут для улучшения транспортной доступности развивающихся жилых кварталов.

Какие маршруты усилили

Автобус №299 — обеспечивает сообщение между Пушкином, Павловском и станцией метро «Московская». Усиление позволит сократить интервалы движения в часы пик.

Автобус №124 — связывает жилые комплексы «Цветной город» и «Новая Охта» со станцией метро «Девяткино». Дополнительные рейсы помогут жителям новостроек быстрее добираться до подземки.

Автобус №347 — курсирует по маршруту город Ломоносов — кладбище «Илики». Усиление направления сделает поездки в период летнего сезона комфортнее.

Трамвай №55 — следует от Придорожной аллеи до улицы Шаврова в Приморском районе. Усиление маршрута направлено на улучшение доступности для жителей активно застраиваемых кварталов.

Ранее «Городовой» рассказывал, на дороги Петербурга и Ленобласти выйдут усиленные наряды ГИБДД.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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