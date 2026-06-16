В Петербурге усилили автобусные и трамвайные маршруты до пригородов и новостроек

В Петербурге усилили работу общественного транспорта на нескольких маршрутах. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, автобусов добавили на трех направлениях, а также усилили трамвайный маршрут для улучшения транспортной доступности развивающихся жилых кварталов.
Какие маршруты усилили
Автобус №299 — обеспечивает сообщение между Пушкином, Павловском и станцией метро «Московская». Усиление позволит сократить интервалы движения в часы пик.
Автобус №124 — связывает жилые комплексы «Цветной город» и «Новая Охта» со станцией метро «Девяткино». Дополнительные рейсы помогут жителям новостроек быстрее добираться до подземки.
Автобус №347 — курсирует по маршруту город Ломоносов — кладбище «Илики». Усиление направления сделает поездки в период летнего сезона комфортнее.
Трамвай №55 — следует от Придорожной аллеи до улицы Шаврова в Приморском районе. Усиление маршрута направлено на улучшение доступности для жителей активно застраиваемых кварталов.
Ранее «Городовой» рассказывал, на дороги Петербурга и Ленобласти выйдут усиленные наряды ГИБДД.