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На дороги Петербурга и Ленобласти выйдут усиленные наряды ГИБДД - неделя охоты на нарушителей

Опубликовано: 16 июня 2026 10:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
На дороги Петербурга и Ленобласти выйдут усиленные наряды ГИБДД - неделя охоты на нарушителей
фото Городовой ру
На дорогах Северной столицы и области с 15 по 21 июня пройдут массовые рейды ГИБДД

На этой неделе сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленинградской области проведут серию массовых проверок на дорогах. О планирующихся рейдах рассказали в ГИБДД.

Проверки будут идти ежедневно — инспекторы задействуют максимальные силы для снижения аварийности.

График рейдов по дням:

  • 16 июня — контроль за опасными выездами на встречную полосу. Дополнительно инспекторы будут эвакуировать авто за нарушение правил остановки и стоянки — рейд продлится до 18 июня.

  • 17 июня — продолжат ловить любителей «встречки» и устроят массовую облаву на машины с глухой тонировкой.

  • 18 июня — под проверку попадут мотоциклисты (рейды продлятся до конца недели). Также под особый контроль возьмут пешеходов.

  • 19 июня — одновременно пройдут рейды «Нетрезвый водитель», «Мотоциклист», «Тонировка», а также точечный отлов «бесправников» и тех, кого ранее лишили водительского удостоверения.

  • 20 июня — продолжится охота на пьяных за рулем, байкеров и водителей без прав. Отдельные патрули будут штрафовать нарушителей на самокатах и велокурьеров.

  • 21 июня — завершат неделю проверок рейды на нетрезвых водителей, мотоциклистов, самокатчиков, а также тотальная проверка ремней безопасности и детских кресел перед рабочей неделей.

В ГИБДД предупредили, что указанный график — неокончательный. В местах, где чаще всего происходят аварии, плотность экипажей ДПС будет увеличена без предупреждения. Инспекторы призвали водителей быть внимательными и не нарушать ПДД. Об этом передает "РОСБАЛТ".

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге дешевле всего купить двушку.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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