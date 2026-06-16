На дороги Петербурга и Ленобласти выйдут усиленные наряды ГИБДД - неделя охоты на нарушителей

На этой неделе сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленинградской области проведут серию массовых проверок на дорогах. О планирующихся рейдах рассказали в ГИБДД.
Проверки будут идти ежедневно — инспекторы задействуют максимальные силы для снижения аварийности.
График рейдов по дням:
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16 июня — контроль за опасными выездами на встречную полосу. Дополнительно инспекторы будут эвакуировать авто за нарушение правил остановки и стоянки — рейд продлится до 18 июня.
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17 июня — продолжат ловить любителей «встречки» и устроят массовую облаву на машины с глухой тонировкой.
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18 июня — под проверку попадут мотоциклисты (рейды продлятся до конца недели). Также под особый контроль возьмут пешеходов.
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19 июня — одновременно пройдут рейды «Нетрезвый водитель», «Мотоциклист», «Тонировка», а также точечный отлов «бесправников» и тех, кого ранее лишили водительского удостоверения.
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20 июня — продолжится охота на пьяных за рулем, байкеров и водителей без прав. Отдельные патрули будут штрафовать нарушителей на самокатах и велокурьеров.
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21 июня — завершат неделю проверок рейды на нетрезвых водителей, мотоциклистов, самокатчиков, а также тотальная проверка ремней безопасности и детских кресел перед рабочей неделей.
В ГИБДД предупредили, что указанный график — неокончательный. В местах, где чаще всего происходят аварии, плотность экипажей ДПС будет увеличена без предупреждения. Инспекторы призвали водителей быть внимательными и не нарушать ПДД. Об этом передает "РОСБАЛТ".
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