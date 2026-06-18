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Вейп-запрет по расписанию: октябрь 2026-го станет началом конца для электронных сигарет в Петербурге

Опубликовано: 18 июня 2026 09:54
 Проверено редакцией
Вейп-запрет по расписанию: октябрь 2026-го станет началом конца для электронных сигарет в Петербурге
Вейп-запрет по расписанию: октябрь 2026-го станет началом конца для электронных сигарет в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Госдума уже приняла закон, дающий регионам право вводить полный запрет на розничную продажу вейпов.

В Петербурге всерьез взялись за любителей электронных сигарет. Спикер Заксобрания Александр Бельский в авторской телепрограмме заявил прямо: он против вейпов и считает их «злом».

Власти города уже наметили план, как и когда эти устройства исчезнут с прилавков.

Почему это важно?

Главная претензия властей — полная неопределенность. Никто толком не знает, что за химию заливают в эти устройства и как её привозят в страну.

Бельский уверен: государство должно защитить людей от этой «химии в кармане». Особенно это касается детей, которые покупают яркие флаконы, не задумываясь о последствиях для легких.

План действий и сроки

Не стоит ждать, что вейпы исчезнут завтра. Процесс этот долгий и бюрократический:

  1. Октябрь 2026 года — время, когда депутаты планируют официально принять решение о запрете.
  2. Март 2027 года — реальный срок, когда регионы получат право полностью остановить продажи (согласно новому федеральному закону).

Вместе с соседями

Петербург не хочет воевать с вейпами в одиночку. Власти города планируют договориться с Ленинградской областью.

Это логично: какой смысл запрещать продажи в городе, если через дорогу, в области, их можно будет купить на каждом шагу? 6 июля депутаты обоих регионов соберутся вместе, чтобы обсудить единые правила игры.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Смольный ищет способ закрыть вейп-шопы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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