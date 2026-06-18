Вейп-запрет по расписанию: октябрь 2026-го станет началом конца для электронных сигарет в Петербурге

В Петербурге всерьез взялись за любителей электронных сигарет. Спикер Заксобрания Александр Бельский в авторской телепрограмме заявил прямо: он против вейпов и считает их «злом».
Власти города уже наметили план, как и когда эти устройства исчезнут с прилавков.
Почему это важно?
Главная претензия властей — полная неопределенность. Никто толком не знает, что за химию заливают в эти устройства и как её привозят в страну.
Бельский уверен: государство должно защитить людей от этой «химии в кармане». Особенно это касается детей, которые покупают яркие флаконы, не задумываясь о последствиях для легких.
План действий и сроки
Не стоит ждать, что вейпы исчезнут завтра. Процесс этот долгий и бюрократический:
- Октябрь 2026 года — время, когда депутаты планируют официально принять решение о запрете.
- Март 2027 года — реальный срок, когда регионы получат право полностью остановить продажи (согласно новому федеральному закону).
Вместе с соседями
Петербург не хочет воевать с вейпами в одиночку. Власти города планируют договориться с Ленинградской областью.
Это логично: какой смысл запрещать продажи в городе, если через дорогу, в области, их можно будет купить на каждом шагу? 6 июля депутаты обоих регионов соберутся вместе, чтобы обсудить единые правила игры.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Смольный ищет способ закрыть вейп-шопы.