Брюллов, которого не видели в России, и мох на картинах Шишкина: идем в Русский музей за редкостями

В Русском музее сейчас происходят два по-настоящему больших события. Одно — в мистическом Михайловском замке, другое — в светлом корпусе Бенуа.
Ожившая история в Михайловском замке
В замке Павла I наконец-то сбылась мечта знаменитого критика Александра Бенуа. Еще сто лет назад он говорил, что это идеальное место для портретов.
Теперь здесь открылась постоянная выставка «В зеркале судьбы», пишет Росбалт.
Что там интересного:
- 300 шедевров в одном месте. Это не просто картины, а лица людей, которые строили Россию. Живопись и скульптура с XVII по XIX век.
- Звездные авторы. Брюллов, Репин, Левицкий, Кипренский — все «хиты» классики теперь здесь.
- Секретный экспонат. В Георгиевском зале выставили «Портрет семьи Мариетти» кисти Брюллова. В России эту картину раньше вообще никогда не показывали.
- Царский размах. Отдельный зал отдали под портреты Романовых, короны и старинные церковные сокровища.
Атмосфера в замке сама по себе особенная, а с этими портретами кажется, что стены начинают рассказывать истории.
Шишкин: больше, чем просто обертка от конфет
В корпусе Бенуа открыли выставку «Русский лес». Она посвящена главному «лесному» художнику страны — Ивану Шишкину. Это отличный шанс увидеть оригиналы картин, которые мы все знаем с детского сада.
Почему стоит сходить:
- Масштаб. Собрали 120 работ. Картины везли не только из запасников Русского музея, но и из Третьяковки, Казани и даже Беларуси.
- Те самые медведи. Да, то самое «Утро в сосновом лесу» здесь. А еще монументальная «Корабельная роща» и снежная «Зима».
- Уникальные раритеты. Реставраторы восстановили огромные рамы XIX века, которые сами по себе как произведения искусства. Еще покажут «Сосну на скале» — это вообще самая ранняя работа Шишкина-живописца, которая есть у музея.
- История жизни. Выставка устроена как рассказ. Можно проследить, как художник рос и почему он даже в заграничных Альпах упрямо искал взглядом родные березки.
Полезная информация
Обе выставки — отличный вариант для семейного похода.
- Михайловский замок (Садовая ул., 2) — за историей и портретами.
- Корпус Бенуа (наб. канала Грибоедова, 2) — за лесной тишиной и спокойствием.
Интересный факт: Иван Шишкин был настолько фанатичен в деталях, что биологи до сих пор могут определять по его картинам возраст деревьев и виды мхов.
Это не просто картинки, это настоящая энциклопедия русской природы.
Билеты лучше брать заранее на сайте музея, так как желающих увидеть «тот самый лес» и «запретного» Брюллова сейчас очень много.
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