Шойгу предложил локализовать в Сибири производство оборудования для новых электростанций

Развитие энергетики в Сибири требует масштабного оснащения новых ГЭС и ГРЭС. На совещании по этим проектам прозвучало нестандартное предложение — допустить зарубежные поставки, но на жёстких условиях.
Суть предложения Шойгу
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу обозначил задачу: обеспечить строящиеся электростанции оборудованием и кадрами.
Он предложил рассмотреть и импортные варианты — но не в чистом виде, а с обязательным условием адаптации под российские реалии. Ключевой момент — не просто купить технику, а получить вместе с ней технологии и опыт, чтобы в перспективе обходиться своими силами.
Какие условия выдвигаются к зарубежным поставкам
- Обязательная локализация производства: часть узлов и компонентов должна выпускаться на российских площадках.
- Передача инженерных компетенций: обучение специалистов, доступ к проектной документации и методикам наладки.
- Использование офсетных контрактов: поставщик берёт обязательства по локализации в обмен на гарантированный спрос со стороны энергокомпаний.
- Контроль сроков поставки и готовности персонала: важно не только привезти оборудование, но и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию без срывов.
Мнения россиян
«Если за импортное оборудование мы получаем технологии и рабочие места — это разумный баланс», — считает инженер из Новосибирска.
«Главное, чтобы офсеты не оставались на бумаге, а реально запускали производство у нас», — замечает экономист из Красноярска.
«Локализация — это про будущее: сегодня помогаем зарубежным партнёрам зайти, завтра работаем сами», — добавляет менеджер энергетической компании из Иркутска.
Ранее «Городовой» рассказывал, что будет, если залить бензин АИ-92 вместо АИ-95.