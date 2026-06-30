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Шойгу предложил локализовать в Сибири производство оборудования для новых электростанций

Опубликовано: 30 июня 2026 16:11
 Проверено редакцией
Городовой ру
Шойгу предложил локализовать в Сибири производство оборудования для новых электростанций
фото legion-media
Почему оборудование для сибирских станций хотят делать на месте

Развитие энергетики в Сибири требует масштабного оснащения новых ГЭС и ГРЭС. На совещании по этим проектам прозвучало нестандартное предложение — допустить зарубежные поставки, но на жёстких условиях.

Суть предложения Шойгу

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу обозначил задачу: обеспечить строящиеся электростанции оборудованием и кадрами.

Он предложил рассмотреть и импортные варианты — но не в чистом виде, а с обязательным условием адаптации под российские реалии. Ключевой момент — не просто купить технику, а получить вместе с ней технологии и опыт, чтобы в перспективе обходиться своими силами.

Какие условия выдвигаются к зарубежным поставкам

  • Обязательная локализация производства: часть узлов и компонентов должна выпускаться на российских площадках.
  • Передача инженерных компетенций: обучение специалистов, доступ к проектной документации и методикам наладки.
  • Использование офсетных контрактов: поставщик берёт обязательства по локализации в обмен на гарантированный спрос со стороны энергокомпаний.
  • Контроль сроков поставки и готовности персонала: важно не только привезти оборудование, но и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию без срывов.

Мнения россиян

«Если за импортное оборудование мы получаем технологии и рабочие места — это разумный баланс», — считает инженер из Новосибирска.

«Главное, чтобы офсеты не оставались на бумаге, а реально запускали производство у нас», — замечает экономист из Красноярска.

«Локализация — это про будущее: сегодня помогаем зарубежным партнёрам зайти, завтра работаем сами», — добавляет менеджер энергетической компании из Иркутска.

Ранее «Городовой» рассказывал, что будет, если залить бензин АИ-92 вместо АИ-95.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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