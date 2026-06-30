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Что будет, если залить бензин АИ-92 вместо АИ-95: автоэксперт дал четкий ответ

Опубликовано: 30 июня 2026 12:28
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что будет, если залить бензин АИ-92 вместо АИ-95: автоэксперт дал четкий ответ
фото legion-media
Что делать, если пришлось залить не то топливо

Ситуация знакома многим водителям: на приборной панели горит лампочка резерва, на АЗС нужного бензина нет, а ехать надо прямо сейчас. В спешке легко ошибиться и вставить в бак не тот пистолет — а понять это уже после заправки. Разберем, как действовать в таких случаях и как уберечь двигатель от лишней нагрузки.

Что важно знать до заправки

Производитель всегда указывает минимально допустимое октановое число топлива — обычно его можно найти на обратной стороне лючка бензобака или в руководстве по эксплуатации.

Отступать от этих рекомендаций нежелательно, но если выбора нет, стоит понимать, какие последствия возможны и как их сгладить, - передает автор канала "Автовыбор".

Если пришлось залить бензин с другим октановым числом: практические советы

  • Если машина допускает «не ниже АИ‑92», а вы залили АИ‑92 — беспокоиться не о чем: современные блоки управления двигателем адаптируются к топливу, лишь немного вырастет расход.
  • Если авто рассчитано на АИ‑95 и выше, а в бак попал АИ‑92 — избегайте высоких оборотов, не тащите прицеп и не перегружайте машину: так вы снизите риск детонации.
  • На малоизвестных АЗС выше риск получить топливо с заниженным октановым числом — по возможности выбирайте крупные сети.
  • Одна «неправильная» заправка не сломает мотор, если ездить аккуратно; систематическое использование неподходящего бензина повышает износ двигателя.

Вывод

Даже если пришлось залить бензин не по рекомендации производителя, серьёзных последствий можно избежать. Главное — следить за режимом езды и не нагружать двигатель, а в будущем заранее планировать заправку и выбирать проверенные АЗС.

Личный опыт

Однажды на трассе осталась буквально на парах, а на ближайшей станции был только АИ‑92 вместо привычного АИ‑95. Пришлось заправляться. Ехала спокойно, без резких ускорений, и до следующей крупной АЗС добралась без проблем. С тех пор держу в телефоне список надёжных заправок по маршруту и стараюсь не опускать уровень топлива ниже четверти бака — так спокойнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, СФР меняет порядок выплат с 1 июля.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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