Плюхаю в яму эту кашу – проблема с откачкой и вонью решена на весь год: идеальная среда для бактерий

Рано или поздно вопрос поддержания чистоты выгребной ямы становится актуальным для каждого владельца загородного дома. Возникающие проблемы могут варьироваться от неприятного запаха до накопления нечистот.
Привлечение специализированных служб по утилизации отходов позволяет решить проблему откачки, однако стоимость таких услуг зачастую слишком высока.
Как решить проблему дачного туалета
Существует более экологичный и экономичный метод решения проблемы, основанный на использовании специализированных бактериальных составов. Они способствуют ускоренному разложению отходов и снижению интенсивности неприятных запахов. Кстати, подобную смесь можно приготовить самостоятельно, используя доступные ингредиенты.
Необходимые компоненты:
- Овсяные хлопья быстрого приготовления — 2 столовые ложки;
- Сахар — 1 столовая ложка;
- Вода — 1 л.
Инструкция по применению
Смешайте хлопья, воду и сахар. Доведите полученную смесь до кипения и варите в течение приблизительно 15 минут.
Перелейте смесь в герметичную емкость и оставьте на двое суток. В течение этого периода произойдет увеличение популяции бактерий, и раствор будет готов к дальнейшему использованию.
Выливаем смесь в выгребную яму. Это поможет ускорить процесс переработки отходов и устранить неприятные запахи, сообщает портал designdo.ru.
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