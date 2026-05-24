Социальная пенсия в 2026 году: кому положена и как получить — инструкция и тонкости
В 2026 году социальную пенсию смогут получать россияне, которые не набрали нужный стаж или пенсионные баллы для обычной страховой пенсии.
Кому положена социальная пенсия
Социальную пенсию назначают:
- пожилым людям без необходимого стажа
- инвалидам
- детям-инвалидам
- сиротам и детям, потерявшим кормильца
Для получения страховой пенсии требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если этих условий нет, назначают социальную выплату.
Когда выходят на социальную пенсию
Возраст для её получения выше обычного пенсионного:
- мужчины — с 69 лет
- женщины — с 64 лет
С 2028 года планку ещё повысят — до 70 и 65 лет соответственно.
Сколько будут платить
В 2026 году размер социальной пенсии по старости составит около 9,4 тысячи рублей. Однако фактически сумма не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.
С учётом доплат минимальная выплата по стране составит 16 288 рублей, а в ряде регионов — ещё выше.
Например:
- в Подмосковье — более 17 тысяч рублей
- на Камчатке — почти 29 тысяч
- в Москве — до 27 401 рубля для тех, кто прожил в столице не менее 10 лет
Социальные пенсии продолжат ежегодно индексировать. В 2026 году выплаты уже увеличили на 6,8%.
Для получателей социальной пенсии по старости есть важное ограничение: при официальном трудоустройстве выплаты прекращаются.
Как оформить
Подать заявление можно через:
- Госуслуги
- МФЦ
- Социальный фонд России
Для инвалидов и детей при потере кормильца пенсия часто назначается автоматически — без отдельного заявления.
