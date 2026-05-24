Социальная пенсия в 2026 году: кому положена и как получить — инструкция и тонкости
Социальная пенсия в 2026 году: кому положена и как получить — инструкция и тонкости

Опубликовано: 24 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вот кому государство гарантирует такие выплаты.

В 2026 году социальную пенсию смогут получать россияне, которые не набрали нужный стаж или пенсионные баллы для обычной страховой пенсии.

Кому положена социальная пенсия

Социальную пенсию назначают:

  • пожилым людям без необходимого стажа
  • инвалидам
  • детям-инвалидам
  • сиротам и детям, потерявшим кормильца

Для получения страховой пенсии требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если этих условий нет, назначают социальную выплату.

Когда выходят на социальную пенсию

Возраст для её получения выше обычного пенсионного:

  • мужчины — с 69 лет
  • женщины — с 64 лет

С 2028 года планку ещё повысят — до 70 и 65 лет соответственно.

Сколько будут платить

В 2026 году размер социальной пенсии по старости составит около 9,4 тысячи рублей. Однако фактически сумма не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.

С учётом доплат минимальная выплата по стране составит 16 288 рублей, а в ряде регионов — ещё выше.

Например:

  • в Подмосковье — более 17 тысяч рублей
  • на Камчатке — почти 29 тысяч
  • в Москве — до 27 401 рубля для тех, кто прожил в столице не менее 10 лет

Социальные пенсии продолжат ежегодно индексировать. В 2026 году выплаты уже увеличили на 6,8%.

Для получателей социальной пенсии по старости есть важное ограничение: при официальном трудоустройстве выплаты прекращаются.

Как оформить

Подать заявление можно через:

  • Госуслуги
  • МФЦ
  • Социальный фонд России

Для инвалидов и детей при потере кормильца пенсия часто назначается автоматически — без отдельного заявления.

