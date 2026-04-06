Трое пострадали от блюд «Сырника»: суд завел дело против су-шефа

Петербургский суд возбудил уголовное дело против су-шефа ресторана «Мона» на Каменноостровском проспекте. Это стало следствием массового отравления посетителей осенью 2025 года.
По версии следствия, он нарушил нормы организации общепита, не контролировал должным образом соблюдение санитарных правил и работу персонала, а также допустил к работе повара с сальмонеллезом. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
В результате пострадали трое гостей заведения, съевших блюда от ООО «Сырник». Им причинен легкий вред здоровью, уточнили в суде.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ на основе материалов проверки и направлено на дальнейшее рассмотрение.