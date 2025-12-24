Городовой / Полезное / Рулон земной, ты повсюду со мной: стюардессы как оня боятся туалетной бумаги c борта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Магистраль № 2»: в Московском районе появится улица с неожиданным именем Город
Этот дом прославил «Питер FM», но настоящая тайна живёт в парадной — лестница, опередившая своё время Город
Почему из домов исчезли мусоропроводы: их похоронили конфликты Общество
Болгаркой ее зовут только у нас: как УШМ называют болгары, румыны и прочие европейцы Полезное
За штурвалом — как за рулём: судоводителям готовят «автомобильные» штрафы Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Рулон земной, ты повсюду со мной: стюардессы как оня боятся туалетной бумаги c борта

Опубликовано: 24 декабря 2025 11:36
стюардесса и туалет
Рулон земной, ты повсюду со мной: стюардессы как оня боятся туалетной бумаги c борта
Фото: Городовой.ру

Даже пресловутая Жанна избегала его.

Вы когда-нибудь задумывались, почему опытные бортпроводники берут в рейс личный запас влажных салфеток или собственный рулон бумаги? Оказывается, причина не только в заботе о коже. Есть один малоизвестный, но важный нюанс, который превращает обычный рулон туалетной бумаги в самолёте в потенциального «разносчика заразы».

Всё дело в специфике бортовых систем и динамике полёта. Туалетная бумага в салоне — это открытый, незащищённый рулон.

Во время турбулентности самолёт ощутимо трясёт, и эта тряска, вкупе с постоянной вибрацией, способствует активному перемещению в воздухе мельчайших частиц, пыли и микробов. Влажная среда и активное использование небольшого пространства туалета множеством пассажиров создают условия, при которых эти микроорганизмы могут оседать на поверхности открытого рулона.

Бортпроводники, осведомлённые об этой особенности, предпочитают перестраховаться. Их золотое правило в полёте — использовать для личной гигиены только герметично упакованные влажные салфетки, которые они приносят с собой, или же одноразовые бумажные полотенца из специального диспенсера у раковины. Эти полотенца выдаются поштучно и защищены от общего контакта, что делает их гигиенически безопаснее.

Конечно, это не означает, что использование бумаги гарантированно приведёт к заболеванию. Однако, если вы хотите свести любые риски к абсолютному минимуму, особенно в долгом перелёте, — совет от профессионалов индустрии прост: положите в свою ручную кладь пачку закрытых влажных салфеток. Это маленькая хитрость для большого спокойствия.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью