Рулон земной, ты повсюду со мной: стюардессы как оня боятся туалетной бумаги c борта

Вы когда-нибудь задумывались, почему опытные бортпроводники берут в рейс личный запас влажных салфеток или собственный рулон бумаги? Оказывается, причина не только в заботе о коже. Есть один малоизвестный, но важный нюанс, который превращает обычный рулон туалетной бумаги в самолёте в потенциального «разносчика заразы».

Всё дело в специфике бортовых систем и динамике полёта. Туалетная бумага в салоне — это открытый, незащищённый рулон.

Во время турбулентности самолёт ощутимо трясёт, и эта тряска, вкупе с постоянной вибрацией, способствует активному перемещению в воздухе мельчайших частиц, пыли и микробов. Влажная среда и активное использование небольшого пространства туалета множеством пассажиров создают условия, при которых эти микроорганизмы могут оседать на поверхности открытого рулона.

Бортпроводники, осведомлённые об этой особенности, предпочитают перестраховаться. Их золотое правило в полёте — использовать для личной гигиены только герметично упакованные влажные салфетки, которые они приносят с собой, или же одноразовые бумажные полотенца из специального диспенсера у раковины. Эти полотенца выдаются поштучно и защищены от общего контакта, что делает их гигиенически безопаснее.

Конечно, это не означает, что использование бумаги гарантированно приведёт к заболеванию. Однако, если вы хотите свести любые риски к абсолютному минимуму, особенно в долгом перелёте, — совет от профессионалов индустрии прост: положите в свою ручную кладь пачку закрытых влажных салфеток. Это маленькая хитрость для большого спокойствия.