Зимние забавы: как совместить каток и плавание в +30°C в Петербурге

Зимнее плавание под открытым небом часто ассоциируется с суровым, закаляющим спортом. Однако в Санкт-Петербурге существует уникальный островок лета посреди промозглого декабря.

Всесезонный «Бассейн у Флагштока», построенный непосредственно в акватории Финского залива, предлагает совершенно иной опыт — сочетание теплой воды и открытого пространства.

Петербурженка отправилась туда, чтобы запечатлеть этот парадоксальный зимний досуг.

Когда погода вносит коррективы в мечты

Изначально ожидания были высоки.

“Отправляясь зимой плавать в открытый бассейн, я мечтала о невероятном сочетании снегопада и купания в теплой воде под открытым небом”, — отмечает девушка.

Она рассчитывала на живописные кадры вечерних огней Лахта Центра. Реальность оказалась более типично петербургской:

“Погода, как это нередко случается в Петербурге, не оправдала надежд: туман, мелкая морось и ветер — ни нашим ни вашим”.

Несмотря на отсутствие идеальных условий, приключение получилось ярким.

Структура: от скоростного заплыва до медитации над водой

Пятидесятиметровый бассейн разделен на две функциональные зоны. Одна часть предназначена для скоростных тренировок — там “дорожки для скоростного — почти такие же, как в обычном бассейне”.

Тренирующимся стоит быть бдительными:

“с кролем на спине надо быть осторожнее: вы просто не увидите, где заканчивается дорожка, и рискуете с разгона врезаться в бортик”.

Однако наибольшей популярностью в холодное время года пользуется чаша для медленного плавания. Здесь открывается зрелище, ради которого многие готовы платить:

“Представьте: в сумрачный и промозглый вечер лечь в теплую воду, медленно плыть и смотреть, как теплый пар в свете фонарей клубится над водой изящными узорами и поднимается в темное небо”.

Зимние утренние сеансы также востребованы — люди приезжают к семи утра, чтобы “зарядиться бодростью перед рабочим днем”.

Аудитория и правила адаптации

За этим удовольствием в бассейн приходят люди самых разных возрастов, от подростков до опытных пловцов. В душевой наблюдаются трогательные моменты заботы:

“женщина средних лет ласково говорит: «Мама, вот здесь поворачивай, верхний переключатель»”.

Поскольку бассейн переживает свой первый зимне-осенний сезон, действуют осторожные правила: дети до шести лет зимой не допускаются, а посетители от 6 до 14 лет пребывают с ограничениями.

Комфорт и лайфхаки для пловцов

Вода в бассейне удивительно теплая — “буквально по-летнему”. Трехчасовой сеанс позволяет плавать без риска замерзнуть. Однако стоит помнить о ветре на открытом воздухе.

Тем, кто не планирует погружать голову в воду, советуют захватить с собой “вязаную или флисовую шапку”.

Для перемещения между зонами или выхода на воздух настоятельно рекомендуется взять халат или воспользоваться прокатом, хотя можно избежать резкого перепада температур, выплыв прямо из чаши в душевую.

К услугам посетителей — кафе и сауна, которая отделена от залива всего двумя стеклянными стенами, позволяя наслаждаться видами даже в процессе прогрева. В ближайших планах — расширение спа-зоны, включая русскую парную и хамам.

Пространство продолжает развиваться, обещая новые форматы зимних развлечений.

Зима в Петербурге — это проверка на жизнелюбие. Как отмечает горожанка, главный способ пережить короткие сумеречные дни — “организовывать себе разнообразные радости”.

И возвращение на “Флагшток” для “целого дня петербургских зимних забав” — каток, а затем плавание с наблюдением за паром над водой, — является идеальным способом.

Петербуржцы сами характеризуют это так:

“Плавание в бассейне на открытом воздухе для закалки”, — сравнивая его с “термальным источником зимой под открытым небом”.

