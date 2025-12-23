Не за столом, а за делом: почти каждый десятый петербуржец встретит Новый год на работе

В преддверии 2026 года стало известно, что подавляющее большинство жителей Санкт-Петербурга собираются отмечать праздник дома.
Согласно данным опроса, своих квартир в новогоднюю ночь придерживаться намерены 71% горожан. Такой вариант оказался самым популярным среди всех участников исследования, сообщает SuperJob
В то же время 8% респондентов ожидает рабочее дежурство в ночь с 31 декабря на 1 января. Среди мужчин вероятность работать в праздничный вечер выше, чем среди женщин: на смене окажутся 10% опрошенных мужчин и 6% женщин.
Наиболее часто в это время трудятся такие специалисты, как медики, сотрудники служб спасения, водители, представители полиции, охраны, а также работники, задействованные в непрерывных производствах.
Планы встретить новый год в гостях озвучили 6% жителей города. Поездка в другой город привлекательна для 3%, причём мужчины чаще выбирают этот способ проведения праздника по сравнению с женщинами.
Ещё 2% петербуржцев предпочтут отмечать за городом.
Есть и те, кто выбрал для праздника другие варианты: ещё 2% жителей проведут новогоднюю ночь в ресторанах, домах отдыха или за пределами страны.
Таким образом, большинство сосредоточится в домашних стенах, а остальные разделятся между гостями, поездками и различными локациями.
Итоги исследования наглядно демонстрируют устойчивость домашних традиций встречи праздника у петербуржцев.
