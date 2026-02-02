Куда прошу поступить — в Москву или Санкт-Петербург?

Нельзя однозначно сказать, что поступить проще в Москву или Санкт-Петербург — это зависит от множества факторов: выбранного вуза, специальности, баллов ЕГЭ, наличия льгот или целевого направления. Однако можно выделить некоторые тенденции, которые помогут сравнить ситуацию в двух городах.

Динамика приёма

За последние годы число поступивших в вузы Москвы и Санкт-Петербурга растёт. Например, в 2024 году в московские вузы поступило 252 тыс. студентов, а в петербургские — около 77 тыс. Это на 51,9% больше, чем в 2017 году. При этом в Москве приём на бюджетные места в 2024 году составил 94 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — 31,42 тыс. студентов.

Конкурс и проходные баллы

В ведущих вузах обоих городов конкурс высокий. Например, в 2025 году в МГУ он составил 14,7 человек на место (в 2024 году — 11). В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) в 2025 году средний балл ЕГЭ зачисленных составил более 90 баллов.

На популярные специальности в обоих городах проходные баллы обычно выше.

Льготы и квоты

В обоих городах значительная часть бюджетных мест распределяется по льготам и квотам. В Санкт-Петербурге в 2025 году около 75% зачисленных на бюджет получили дополнительные баллы за индивидуальные достижения (аттестат с отличием, значок ГТО и др.). Также в городе активно используется квота для участников СВО и их детей: в 2025 году по ней зачислили более 2400 человек. В Москве также действуют различные льготы и целевые квоты.

Региональная специфика

В Москве доля бюджетных студентов из других регионов в 2024 году составила 42%. В Санкт-Петербурге около 77% заявлений в 2025 году поступило от иногородних абитуриентов. При этом в обоих городах есть вузы с более мягкими требованиями к поступающим, особенно на некоторых направлениях (например, в гуманитарных или социально-экономических).