Смотрим не на цвет: как выбрать надежные саморезы, чтобы выдержали максимальную нагрузку

У домашних мастеров, особенно начинающих, часто возникает вопрос: какие саморезы покупать, и есть ли разница между черными и светлыми, помимо цвета. Опытные строители поясняют: главное — не цвет, а качество стали и закалки, пишет pogovorim.by.
Чёрный цвет самореза в большинстве случаев указывает на фосфатированное или оксидированное покрытие. Оно защищает от коррозии при монтаже, но не от постоянного контакта с влагой.
Светлые (желтоватые или белые) саморезы обычно имеют анодированное или гальваническое покрытие. Оно значительно лучше противостоит ржавчине на улице или во влажных помещениях.
Но это не означает, что светлые саморезы всегда прочнее. Качественные чёрные саморезы от надежных производителей проходят высокочастотную закалку (ТВЧ), что делает их шляпку и стержень чрезвычайно прочными. Известны случаи, когда под нагрузкой ломалась сама древесина, а правильно закалённый чёрный саморез лишь гнулся, но не ломался.
Как выбрать надежные саморезы?
- Отдавайте предпочтение известным брендам. Качество металла и стабильность закалки у них контролируется строже.
- Ищите маркировку ГОСТ. Для России актуален стандарт ГОСТ Р 59571-2021 («Винты самонарезающие»), который регламентирует класс прочности.
- Осматривайте шляпку. Качественно закалённый саморез можно определить визуально: под углом на шляпке видны радужные разводы от термообработки. Однородный матовый цвет — признак низкого качества.
- Выбирайте цвет, исходя из условий. Для сухих помещений, гипсокартона, сборки мебели и нагруженных конструкций подойдут качественные чёрные саморезы. Для улицы, ванной, кухни или фасадных работ — светлые с антикоррозионным покрытием.
Проще говоря, оба типа могут быть исключительно надёжными, если это не кустарная подделка. Чёрные саморезы — отличный выбор для «сухих» условий, а светлые — для долгой службы в агрессивной среде.
