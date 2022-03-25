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Эстрадный певец решил произвести приятное впечатление на всех гостей студии
В сети обсуждают неожиданный финал телепроекта
Промолчавший на проекте артист решил высказаться о случившемся после съемок
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Победителями стали Шура и Виктор Салтыков
Зрителей возмутило несправедливое судейство
Артистка пытается вернуть былую славу.
Виктор Дробыш проведёт творческий вечер, в котором примут участие все подопечные продюсера и другие артисты на сцене «Ледового». Автор известнейших хитов, продюсер популярного
Звезды ТВ, кино, а также сцены, театральной и певческой - в мире картошки-фри и гамбургеров? Детям на радость, себе на уважение. Вместе с Рональдом Макдональдом собирали средства на социальные
4 октября Музыка Авраама Руссо — это уникальное сочетание красивого, сильного голоса с испанской гитарой и модными западными аранжировками. Природа наделила певца еще и артистической
Важное событие произойдет в модной жизни Санкт-Петербурга уже этой осенью. Известный модный стилист и дизайнер Влад Лисовец расскажет жителям культурной столицы, как быть в тренде этого сезона, на
23 мая Music Bar 11 и премиальная водка «Царская Золотая» представляют потрясающий вечер в респектабельной эстетике, где уместны самые элегантные наряды и беспристрастные
Ginza Project представляет: 5 марта, Джельсомино café, выступление Авраама Руссо. Джельсомино cafe поздравляет Всех прекрасных женщин с наступающим 8 марта! В честь предстоящего
После длительного перерыва певец Авраам Руссо возвращается в северную столицу с долгожданным концертом! 5 марта на сцене БКЗ "Октябрьский" он выступит перед петербургской публикой. Музыка
София Ротару снова ложится в львовский реабилитационный центр после того, как петербургские специалисты провели обследование, связанное с заболеванием почек.