Авраам Руссо

Раз, картошка, два, картошка – будет весело

Звезды ТВ, кино, а также сцены, театральной и певческой - в мире картошки-фри и гамбургеров? Детям на радость, себе на уважение. Вместе с Рональдом Макдональдом собирали средства на социальные