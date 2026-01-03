В Петербурге не стало Валерия Плотникова — фотографа, чьими глазами мы помним Высоцкого, Брик и Бодрова

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни Валерий Плотников, широко известный мастер портрета, долгое время работавший в этом городе. Ему было 82 года. О кончине фотографа стало известно 2 января.
За годы своей творческой деятельности Плотников создал портреты множества выдающихся личностей. В числе его моделей были Владимир Высоцкий, Алла Пугачёва, Сергей Бодров и Лиля Брик. Его фотографии приобрели известность далеко за пределами России, а многие работы находятся как в музейных собраниях, так и в частных коллекциях.
Валерий Плотников появился на свет в 1943 году в Барнауле, куда его семья была эвакуирована в военное время. После окончания войны семья вернулась в Ленинград, где он получил художественное образование и начал свой путь в искусстве фотографии. Связь с этим городом отражалась даже в том, что автор выбрал себе псевдоним Валерий Петербургский.
Плотников был удостоен звания почётного члена Российской академии художеств в 2013 году. Он оставил заметный след в отечественной фотографии. Многочисленные выставки его снимков проходили как в России, так и за рубежом.
В соцсетях коллеги и поклонники публикуют слова поддержки родным ушедшего мастера.
«Плотников был настоящим художником, сумевшим сохранить атмосферу времени на своих портретах», — отмечают знакомые фотографа.
