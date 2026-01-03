Городовой / Город / В Петербурге не стало Валерия Плотникова — фотографа, чьими глазами мы помним Высоцкого, Брик и Бодрова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Суровая правда веса: как активные тренировки могут стать ловушкой для здоровья Город
Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте Город
«Пьянки бесконечные»: как Соседов приходит в себя после длинных новогодних выходных Общество
Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны Город
Петербургский мост, под которым нет ни капли воды: ошибка, чудо или замысел? Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники Лайфхак
Категории
Общество Спорт Полезное

В Петербурге не стало Валерия Плотникова — фотографа, чьими глазами мы помним Высоцкого, Брик и Бодрова

Опубликовано: 3 января 2026 10:57
 Проверено редакцией
В Петербурге не стало Валерия Плотникова — фотографа, чьими глазами мы помним Высоцкого, Брик и Бодрова
В Петербурге не стало Валерия Плотникова — фотографа, чьими глазами мы помним Высоцкого, Брик и Бодрова
Городовой ру

В Петербурге на 82-м году жизни скончался известный фотограф Валерий Плотников.

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни Валерий Плотников, широко известный мастер портрета, долгое время работавший в этом городе. Ему было 82 года. О кончине фотографа стало известно 2 января.

За годы своей творческой деятельности Плотников создал портреты множества выдающихся личностей. В числе его моделей были Владимир Высоцкий, Алла Пугачёва, Сергей Бодров и Лиля Брик. Его фотографии приобрели известность далеко за пределами России, а многие работы находятся как в музейных собраниях, так и в частных коллекциях.

Валерий Плотников появился на свет в 1943 году в Барнауле, куда его семья была эвакуирована в военное время. После окончания войны семья вернулась в Ленинград, где он получил художественное образование и начал свой путь в искусстве фотографии. Связь с этим городом отражалась даже в том, что автор выбрал себе псевдоним Валерий Петербургский.

Плотников был удостоен звания почётного члена Российской академии художеств в 2013 году. Он оставил заметный след в отечественной фотографии. Многочисленные выставки его снимков проходили как в России, так и за рубежом.

В соцсетях коллеги и поклонники публикуют слова поддержки родным ушедшего мастера.

«Плотников был настоящим художником, сумевшим сохранить атмосферу времени на своих портретах», — отмечают знакомые фотографа.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью