Барбара Брыльска

Обида в сердце жива до сих пор.
Непонятно, как фильм прошел цензуру.
И как им удалось сыграть влюбленных?
Каждая модница мечтала выглядеть так же.
О картине не думали десятилетиями.
Не увидели бы даже самые внимательные.
Вот что на самом деле между ними было.
Режиссер посчитал, что никто не заметит.
Актрисе потребовалась озвучка.
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