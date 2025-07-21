Старые телефонные будки Петербурга: история от первой монетки до символа связи

Среди стремительного потока смартфонов и постоянного онлайн-присутствия они кажутся пришельцами из прошлого. Старые добрые телефонные будки, герои советских фильмов и песен, должны были, казалось бы, давно исчезнуть.

Эти аппараты, известные как «таксофоны», — часть системы «Универсальной услуги связи», задача которой в России — обеспечить возможность позвонить даже там, где нет мобильной связи или интернета.

И даже в таком насыщенном технологиями мегаполисе, как Петербург, эта услуга востребована.

Сегодня в Северной столице работает 399 таксофонов.

И, что удивительно, по ним совершаются звонки, измеряемые сотнями тысяч и даже миллионами минут в год!

История с монеткой: как все начиналось

Идея платного общественного телефона родилась на рубеже XIX-XX веков. Принято считать, что устройство, работающее после опускания монетки, запатентовал американец Уильям Грей в 1890 году.

Легенда гласит, что идея пришла к нему, когда ему понадобилось срочно позвонить врачу для больной жены, и пришлось уговаривать соседа с телефоном.

А вот саму «телефонную будку» придумали немного раньше, в 1883 году, — ее создателем называют Томаса Уотсона, помощника Александра Белла. Его первая деревянная кабина даже была оборудована вентилятором!

В России первые таксофоны появились в начале XX века.

Одна из газет писала, что уже в 1903 году в Ораниенбауме (под Петербургом) на почте заработала переговорная станция с автоматическим аппаратом, принимавшим 15-копеечные серебряные монеты.

Золотой век таксофонов

Городские телефоны-автоматы появились на улицах Ленинграда в 1927 году. Их количество быстро росло: к 1937 году их было уже почти 1800, к середине 1980-х — более 10 тысяч!

В то время, когда домашние телефоны были роскошью, а не нормой (за ними люди стояли в очередях годами), таксофон был жизненно необходим.

Срочно вызвать скорую помощь, сообщить что-то близким, договориться о встрече — все это делалось через будку.

Стоимость городского звонка долгие годы оставалась символической — «две копейки».

А вот междугородние звонки были дороже. И тут Ленинград стал пионером: 21 ноября 1963 года в доме 3-5 по улице Герцена (ныне Большая Морская) заработал первый в Ленинграде и во всем СССР междугородный телефон-автомат.

До этого для междугороднего разговора приходилось идти на почту и заказывать переговоры через телефонистку.

С появлением автоматов можно было звонить напрямую, сначала в столицы союзных республик, а затем и в другие города. Стоимость такого звонка начиналась от «пятнадцати копеек за минуту».

Таксофоны стали частью городской культуры, героями песен (Юрий Визбор, стихи Вероники Тушновой, спетые Аллой Пугачевой в песне «Не отрекаются любя», входящей в сборник «Сто часов счастья») и книг (Чебурашка, живущий в будке в повести «Крокодил Гена и его друзья»!).

Перемены и возрождение в новую эпоху

После распада СССР и денежных реформ таксофоны, принимавшие монеты, стали переоборудовать под оплату специальными жетонами.

В Петербурге даже пробовали использовать жетоны метро, но эта идея не прижилась. Позже широкое распространение получили таксофоны, работающие по телефонным карточкам.

А вот старые аппараты, куда нужно было кидать монетки, полностью исчезли несколько лет назад.

Однако история таксофонов не закончилась. В начале 2000-х была поставлена задача обеспечить ими все населенные пункты страны, и к 2010 году эта задача была решена.

Параллельно с бурным развитием мобильной связи таксофоны, казалось бы, теряли актуальность… но оказалось, что это не так.

Современный таксофон: бесплатно и с «входящими»

Главное изменение, которое вдохнуло в таксофоны новую жизнь: с недавнего времени все звонки с таксофонов Универсальной услуги связи на любые российские номера (стационарные и мобильные) стали абсолютно бесплатными!

Это колоссальный шаг, делающий связь доступной в самых неожиданных ситуациях.

Более того, современные таксофоны могут работать и на входящий звонок, то есть при необходимости на них можно дозвониться.

Единым оператором, обеспечивающим работу этой сети по всей стране, является «Ростелеком».

Зачем они нужны сегодня? Линия жизни в эпоху цифровизации

В большом городе, где почти везде ловит мобильная связь, таксофон может показаться избыточным. Но он по-прежнему играет важную роль:

Экстренная связь. Внезапная беда, разрядившийся или утерянный телефон — таксофон становится единственной возможностью бесплатно и быстро вызвать полицию, пожарных или скорую помощь. В пандемию 2020 года звонки в экстренные службы с таксофонов по всей стране выросли в разы.

Помощь в путешествиях. На «вокзалах», у «почтовых отделений» — там, где часто оказываются «путешественники», таксофон выручает, когда под рукой нет мобильного или денег на счету.

Связь с «цивилизацией». В Ленинградской области и других регионах таксофоны в отдаленных деревнях, у маяков или на туристических маршрутах (как аппарат на кордоне «Усть-Ляга» возле плато «Маньпупунер») могут быть единственным способом связи с внешним миром. Статистика роста звонков в Ленобласти (в «шесть раз»!) наглядно это показывает.

Вид и содержание: от «голубой будки» до борьбы с борщевиком

Чаще всего таксофонные будки имеют узнаваемый голубой цвет, но в историческом центре Петербурга их внешний вид может быть более сдержанным, чтобы гармонировать с архитектурой. В других регионах они могут быть яркими «арт-объектами».

Поддержание этой огромной сети (148 тысяч аппаратов по всей стране) — сложный логистический процесс. Их регулярно проверяют, ремонтируют, чистят от пыли и объявлений.

В труднодоступных местах связистам приходится использовать «болотоходы» или «плавсредства», пробиваться через заросли «борщевика».

Таксофоны страдают от «вандалов» (кадры их уничтожения даже попадали в фильмы, как в «Окне в Париж»), но их упорно восстанавливают. В «Центральном музее связи имени Попова» в Петербурге даже хранятся старые модели таксофонов как свидетельство этой истории.

Несмотря на все вызовы времени и технологий, старые телефонные будки в Петербурге до недавнего времени оставались не просто ностальгическим воспоминанием, а частью живой и, как казалось, очень нужной системы связи.

Однако, по некоторым источникам, их стали демонтировать, поскольку решили отдать приоритет развитию мобильной связи.