«Срочно нужна обрезка»: что делать, если хвойные растения желтеют или осыпаются

Хвойные растения обладают особенным шармом и украшают сад даже в холодное время года. Чтобы эти красавцы радовали вас яркой зеленой хвоей и здоровым видом, им нужен правильный уход.

Послушаем эксперта, как заботиться о хвойных, почему они желтеют и что в таком случае делать.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому» свои секреты по уходу за хвойными растениями.

Елизавета Тихонова Агроном «Если желтеет туя, то ей срочно нужна обрезка. Это значит, что корневая система не в состоянии снабжать влагой эти листья. Поэтому желательно сделать обрезку. Ну и, естественно, полив. Вообще, по своей туе знаю, что если ее перекормить, то она вся будет в семенах, в шишках. Если не докормишь, она будет желтеть. Но только в том случае, если, конечно, воды будет мало. Туи обязательно надо обрезать, они прекрасно это переносят», — говорит эксперт.

У елок опадение хвои — это нормальный процесс обновления, который происходит примерно раз в 5-7 лет, чаще осенью.

Но если хвоя сыплется сильно и обильно, особенно у молодых саженцев, значит может не хватить влаги или корни не прижились после посадки.

Как поливать хвойные?

Хвойным деревьям нужна увлажненная, но не залитая водой почва. При переувлажнении корни гниют, что быстро приводит к заболеваниям.

Оптимальный вариант — редкий, но глубокий полив: взрослому дереву хватает 1-2 раза в неделю, обычно 2-3 ведра воды. Молодые саженцы более капризны — их нужно поливать чаще.

Чем кормить хвойных?

Хвойные не любят избытка азота, лучше удобрять их комплексами с преобладанием фосфора и калия, а также микроэлементов, таких как железо, магний и бор.