Доходный дом Блокка на Невском: судьба короля выигрышных билетов и музей медицины

Доходный дом на Невском, 65 — это не просто красивое здание, а целая история петербургской медицины и финансов, полная драматизма и неожиданных поворотов судьбы.

На пересечении туристических маршрутов и исторических эпох находится необычный доходный дом на Невском проспекте, дом номер 65.

Среди фасадов элитных магазинов и ресторанов он выделяется элегантным декором и интересной историей, связанной с судьбой банкира Генриха Блокка и врачебной династией.

Привлекательные фасады Невского

Современный взгляд на этот дворец будто приглашает окунуться в эпоху XIX века, когда улица наполнялась музыкой каретных колес и манящими вывесками магазинов.

Витрины первых этажей приглашают зайти в уютные ресторанчики и мастерские, словно воссоздавая атмосферу питерской буржуазии той эпохи.

На втором этаже расположены жилые помещения, а верхние этажи привлекают внимание туристов и местных жителей своими архитектурными деталями: раковины, барочные элементы, декоративная резьба и фигурные металлические решетки.

История места

Участок, где ныне возвышается доходный дом, изначально принадлежал купеческим семьям Барминых и Дементьевых.

Позже владение перешло врачу Ивану Федоровичу Рюлю, лейб-медику царского двора, а затем дочери его жены Вере Ивановне Виллие.

Последующие владельцы — купец Яков Васильевич Лушев и банкир Генрих Блокк — внесли решающие штрихи в архитектуру здания.

Особенно интересна фигура Генриха Блокка, известного как «король выигрышных билетов».

Банк Блокка занимался продажей государственных облигаций с рассрочкой платежей, привлекая вкладчиков яркими рекламными кампаниями.

Несмотря на видимую финансовую стабильность, предприятие оказалось пирамидой, разрушившейся вместе с самоубийством банкира в 1906 году.

Архитектор Леонид Фуфаевский воплотил идеи владельцев, создав пышный фасад, соответствующий имиджу успешной финансовой организации.

Два женских бюста на крыше представляют Аллегорию Правосудия и Адвокатуры, гармонично сочетаясь с декоративными элементами.

Сохраненная память о врачах

После гибели банкира Блокка дом вновь вернулся к медицинской династии, основавшей аптеку и медицинскую практику.

Сегодня здесь расположен частный Музей истории медицины и фармации, бережно восстанавливающий уникальные артефакты и документы, относящиеся к медицине прошлых столетий.

Интерьеры музея переносят посетителей в лечебные кабинеты XIX–XX веков, позволяя ощутить атмосферу медицинского кабинета эпохи Гилярова и Боткина.

Медицинские инструменты, аптечные шкафы, упаковки лекарств и анатомические модели погружают гостей в мир медицинских открытий и достижений минувших десятилетий.

Интересные факты

Дом является единственным представителем архитектуры поздней эклектики на своем участке улицы.

Внутри сохранились оригинальные деревянные лестницы и мраморные колонны, позволяющие ощутить атмосферу имперского Петербурга.

Входные двери выполнены из цельного массива дуба, украшенные металлической чеканкой.

Внутренние стены облицованы керамической плиткой ручной работы.

Дом на Невском проспекте, 65, сегодня — живой памятник истории Петербурга, соединяющий художественную архитектуру, бытовую культуру и научную составляющую, раскрывающую секреты семейной жизни врачей и интриги финансового рынка прошлого столетия.