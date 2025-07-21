«Точечная корректировка»: с 1 сентября в России ужесточат медтребования к водителям

В России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В частности, в него войдут общие расстройства психологического развития.
Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Аутизм — противопоказание? Новый перечень заболеваний
С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилей, что может вызвать определенный резонанс.
«Речь идет скорее о точечной корректировке, нежели о кардинальной реформе. Так, в перечень противопоказаний добавили общие расстройства психологического развития, к которым, к примеру, относится аутизм», — сказал Огуль.
Логичное изменение: повышение безопасности на дорогах
По его словам, это изменение представляется логичным и оправданным, поскольку подобные расстройства могут существенно влиять на способность человека безопасно управлять транспортным средством.
Детские кресла: что изменилось
Кстати, среди других нововведений для водителей правительство России ужесточило правила перевозки несовершеннолетних в автомобилях.
Без детского автокресла перевозка детей отныне под запретом. Бескаркасные кресла, лямки и ремни безопасности не считаются надежной защитой.
Российское законодательство устанавливает разные размеры штрафов в зависимости от статуса лица, совершающего перевозку.
|Категория лица, управляющего автомобилем
|Примеры
|Размер штрафа, ₽
|Обычные граждане
|Родители, родственники, знакомые
|3,000
|Должностные лица
|Таксисты, тренеры, воспитатели, няни
|25,000
|Юридические лица
|ООО, школы, детские сады
|100,000
Также отмечается, что требования к детским креслам установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».