«Точечная корректировка»: с 1 сентября в России ужесточат медтребования к водителям

К чему нужно готовиться?

В России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В частности, в него войдут общие расстройства психологического развития.

Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Аутизм — противопоказание? Новый перечень заболеваний

С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилей, что может вызвать определенный резонанс.

«Речь идет скорее о точечной корректировке, нежели о кардинальной реформе. Так, в перечень противопоказаний добавили общие расстройства психологического развития, к которым, к примеру, относится аутизм», — сказал Огуль.

Логичное изменение: повышение безопасности на дорогах

По его словам, это изменение представляется логичным и оправданным, поскольку подобные расстройства могут существенно влиять на способность человека безопасно управлять транспортным средством.

Детские кресла: что изменилось

Кстати, среди других нововведений для водителей правительство России ужесточило правила перевозки несовершеннолетних в автомобилях.

Без детского автокресла перевозка детей отныне под запретом. Бескаркасные кресла, лямки и ремни безопасности не считаются надежной защитой.

Российское законодательство устанавливает разные размеры штрафов в зависимости от статуса лица, совершающего перевозку.

Категория лица, управляющего автомобилем Примеры Размер штрафа, ₽ Обычные граждане Родители, родственники, знакомые 3,000 Должностные лица Таксисты, тренеры, воспитатели, няни 25,000 Юридические лица ООО, школы, детские сады 100,000

Также отмечается, что требования к детским креслам установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».