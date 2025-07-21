«Сталкинг — это не про навязчивого поклонника»: за что будут штрафовать российских ухажеров

В Государственной Думе всерьез взялись за проблему преследования — сталкинга. Там предложили ввести ощутимые штрафы для навязчивых поклонников.

Законопроект, призванный противодействовать этой форме домогательств, может стать важным шагом в защите граждан от нежелательного внимания и угроз.

«Законопроект о противодействии навязчивому преследованию — важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей — и пострадавшие, и юристы, и правоохранители…» — отметила депутат Госдумы Ксения Горячева в беседе с РИА Новости.

Сталкинг — это что вообще?

До сих пор в российском законодательстве отсутствует четкое определение сталкинга.

Новый законопроект намерен исправить этот пробел, вводя юридическое определение «навязчивого преследования».

Это включает в себя систематическое слежение, угрозы, публикацию личной информации и постоянные, навязчивые попытки контакта, как в реальном мире, так и в онлайн-пространстве.

Цена «внимания»

За сталкинг предлагается ввести административную ответственность: штраф до 10 тысяч рублей или арест до семи суток.

Если же преследование направлено против несовершеннолетнего, то штраф увеличивается до 20 тысяч рублей, а арест может продлиться до 15 суток.

Кроме того, закрепляется возможность обращения в суд для получения запрета на приближение.

Это решение ограничит доступ преследователя к жертве, запрещая ему подходить, звонить, писать или преследовать в интернете. За нарушение запрета предусмотрены ответственность и профилактический надзор.

Кроме того, пострадавший сможет претендовать на компенсацию морального вреда.

Параметр Описание Юридическое определение Навязчивое преследование: систематическое слежение, угрозы, публикация личной информации, постоянные попытки контакта офлайн и онлайн Наказание за преследование взрослых Штраф до 10 000 ₽ или арест до 7 суток Наказание за преследование несовершеннолетних Штраф до 20 000 ₽ или арест до 15 суток Возможность судебного запрета Запрет на приближение, звонки, сообщения и иные контакты с жертвой Ответственность за нарушение запрета Административное наказание, профилактический надзор Компенсация морального вреда Возможность обращения в суд за компенсацией Планируемый срок внесения в Госдуму Осенняя сессия 2025 года

«Этого закона ждут те, кто не может защититься…»

По словам Горячевой, законопроект планируется внести в Госдуму уже в осеннюю сессию.

«Этого закона ждут те, кто не может защититься даже после десятков заявлений в полицию. Он важен и для тех, кто работает с пострадавшими — психологов, правозащитников, врачей», — подчеркивает депутат.

Действительно, до сих пор жертвы сталкинга часто оказывались беззащитными перед законом, не имея возможности эффективно противостоять преследователям.

Законопроект призван изменить эту ситуацию, предоставив четкие правовые инструменты для защиты от навязчивого внимания и угроз.