Певица Мадонна

Когда-то она была известней самой Мадонны.
Не стоит сломя голову следовать примеру певицы.
Звезда разом посвежела.
Мировая знаменитость так зажгла на вечеринке, что потеряла осторожность.
Кажется, ведущей «Модного приговора» сравнение не очень-то и льстит.
Как и многие голливудские звезды, королевская парочка не смогла остаться в стороне.
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Промоутер исключил вероятность отъезда Филиппа Киркорова из России.
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