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Строгость и величие: что Клава Кока узнала об Эрмитаже за кулисами и почему это место так важно для Петербурга

Опубликовано: 17 июня 2025 23:59
Клава Кока в Эрмитаже
Строгость и величие: что Клава Кока узнала об Эрмитаже за кулисами и почему это место так важно для Петербурга
globallookpress/ Ilya Moskovets

Какие эмоции вызвала встреча с шедеврами мирового искусства?

Российская певица и автор песен Клава Кока поделилась с 78.ru своими впечатлениями от посещения Эрмитажа. Что же так поразило молодую звезду в стенах прославленного музея?

«Каждый раз новое впечатление!»: Эрмитаж — бездонный океан искусства

Когда она впервые посетила музей в 20 лет, для нее это было одно из самых сильных впечатлений в целом от Петербурга.

« Приходя сюда, каждый раз новое впечатление, потому что залов такое количество, которое невозможно обойти ни за один раз, ни за два, ни за три», — отметила певица.

Кажется, что каждый уголок Эрмитажа хранит в себе целую вселенную, готовую раскрыться перед теми, кто готов погрузиться в ее глубины.

«Просто зависла!»: Магия «Мадонны с младенцем»

Она рассказала, что больше всего в Эрмитаже ее впечатлил зал, посвященный Леонардо да Винчи. Тогда она впервые воочию на расстоянии вытянутой руки увидела картину «Мадонна с младенцем», и на несколько минут «просто зависла», не могла оторвать глаз.

В этот момент время будто остановилось, а вокруг остались только величие искусства и безграничное восхищение.

Строгость и уважение: Атмосфера Эрмитажа — трепетное отношение к истории

«Здесь все очень строго, здесь все с большим уважением относятся не только к залам, которые доступны для общего показа, но и к тому, что скрыто. Мы всегда ходили с работником Эрмитажа, все было аккуратно, нельзя было выходить без предупреждения», — добавила Клава Кока.

За кулисами Эрмитажа — строгий порядок и трепетное отношение к каждой детали. Это не просто музей, а настоящий храм искусства, где история оживает на каждом шагу.

Что делает Эрмитаж особенным?

  • Бесценная коллекция: В Эрмитаже собраны шедевры мирового искусства, от античности до современности.
  • Величие архитектуры: Само здание Эрмитажа – это произведение искусства, поражающее своей красотой и величием.
  • Уникальная атмосфера: Эрмитаж пропитан историей и культурой, что создаёт особую атмосферу, вдохновляющую и завораживающую.
  • Вклад в культуру: Эрмитаж играет важную роль в сохранении и популяризации культурного наследия, являясь одним из главных символов России.
  • Постоянное развитие: Эрмитаж постоянно развивается, предлагая новые выставки, проекты и программы для посетителей.

История Клавы Коки — это лишь один пример того, как Эрмитаж может изменить взгляд на мир и вдохновить на новые свершения.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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