Салат «3 банки» за 5 минут – все ахнут от удивления: если готовить лень – а чего-нибудь сытного хочется
Салат «3 банки» за 5 минут – все ахнут от удивления: если готовить лень – а чего-нибудь сытного хочется

Опубликовано: 21 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Салат «3 банки» за 5 минут – все ахнут от удивления: если готовить лень – а чего-нибудь сытного хочется
Салат «3 банки» за 5 минут – все ахнут от удивления: если готовить лень – а чего-нибудь сытного хочется
Legion-Media
Простой и быстрый салат на скорую руку - одно объедение

Если нужно быстро перекусить или что-нибудь сообразить к приходу гостей, этот салат идеально подойдет. Рецепт опубликовала редактор «Лайфхакера» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Для приготовления нужны 3 банки консервированных продуктов – кукурузы, фасоли и шампиньонов. Также потребуется 1 огурец, укроп и майонез по вкусу.

Соль в состав рецепта не входит, поскольку в консервированных ингредиентах она уже есть.

По желанию можно добавить сухарики, мелко нарезанный чеснок или морковь по-корейски для остринки. Кстати, некоторые хозяйки используют не одну, а две банки фасоли – белую и красную.

Как приготовить

Откройте крышки с консервированными продуктами и слейте весь сок, выложите все 3 ингредиента в одну емкость. К ним добавьте нарезанные укроп и огурец. Затем добавьте чеснок с сухариками (но это по желанию), майонез – и перемешайте.

Подавать к столу нужно сразу после приготовления, особенно если вы добавили сухарики, иначе они быстро размякнут.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт "ленивого" пирога на сковороде.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
