Салат «3 банки» за 5 минут – все ахнут от удивления: если готовить лень – а чего-нибудь сытного хочется

Если нужно быстро перекусить или что-нибудь сообразить к приходу гостей, этот салат идеально подойдет. Рецепт опубликовала редактор «Лайфхакера» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Для приготовления нужны 3 банки консервированных продуктов – кукурузы, фасоли и шампиньонов. Также потребуется 1 огурец, укроп и майонез по вкусу.
Соль в состав рецепта не входит, поскольку в консервированных ингредиентах она уже есть.
По желанию можно добавить сухарики, мелко нарезанный чеснок или морковь по-корейски для остринки. Кстати, некоторые хозяйки используют не одну, а две банки фасоли – белую и красную.
Как приготовить
Откройте крышки с консервированными продуктами и слейте весь сок, выложите все 3 ингредиента в одну емкость. К ним добавьте нарезанные укроп и огурец. Затем добавьте чеснок с сухариками (но это по желанию), майонез – и перемешайте.
Подавать к столу нужно сразу после приготовления, особенно если вы добавили сухарики, иначе они быстро размякнут.
