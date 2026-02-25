5 секунд - и в моей причёске седина не блестит: 4 классных способа её скрыть без краски

Советы для женщин, скрываем седину быстро.

Появление в волосах седины - проблема для женщин. Если вы не можете принять себя с серебристыми прядями в причёске, а красить волосы пока нет желания, то можно седину скрыть, уйдёт на это рекордных 5 секунд.

Для тех, кто хочет быстро скрыть серебристые волоски, на канале "Я Покупаю" рекомендуют 4 простых способа.

Объёмные укладки

Чаще всего седые волоски заметны в прикорневой зоне, именно там ярче всего контраст натурального цвета волос и бесцветной седины. Можно сделать объёмную причёску, создав пышность у корней. Для этого берём брашинг, плойку или бигуди, запасаемся фиксирующим спреем или пенкой. Вуаля, в объёмной причёске ваша седина уже не видна.

Сменить пробор

Это не поддаётся логике, но больше всего седины появляется на проборе. Если вы смените пробор, уложив волос на другую сторону, то седина будет не так заметна, стоит попробовать этот вариант, если серебристых волосков в шевелюре пока мало. И к окрашиванию прибегать не придётся.

Использовать аксессуары

Чтобы скрыть прикорневую зону, где чаще всего видны седые волосы, можно воспользоваться платком, широким ободком или объёмной заколкой. Да, вы привлечёте внимание к причёске, но смотреть все будут на аксессуар, а не на седину, которую он прикрывает.

Тонирующий спрей

Если вам надо быстро скрыть седину в причёске, можно воспользоваться тонирующим спреем. Пару пшиков, и ваша седина больше не видна. Это не полноценное окрашивание, потому продержится только до мытья головы, но на выход - вполне удобный вариант.

Вывод: конечно, появление седины - процесс неприятный, но он совсем не говорит о возрасте, сейчас много молодых женщин, у которых достаточно седых волос. И, конечно, это совсем не повод для паники. Существует много вариантов скрыть седину, подберите для себя один или комбинируйте сразу несколько.

