Не сорт, а урожайный конвейер: собираем по 15 клубней с куста даже в холода – картофель вкуснее мяса – и никакой фитофторы

Опубликовано: 21 февраля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Назван урожайный сорт картофеля, устойчивый к фитофторе 

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала сорт картофеля, который покорил дачников не только богатым урожаем и отменным вкусом, но и устойчивостью к фитофторе. Не боится капризов погоды и большинства заболеваний. Идеально подходит для регионов с сырым и прохладным летом.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Алуэт". Он был выведен голландскими селекционерами и допущен к выращиванию в 2018 году. Кусты вырастают средними по высоте с крупными листьями насыщенного зеленого цвета. Для увеличения количества клубней картофель нужно окучивать 3 раза за сезон: когда кусты вырастут до 7-10 сантиметров, а после через каждые 25 дней.

Урожайность

Урожай можно копать через 100-110 дней с момента посадки картофеля. Клубни вырастают довольно крупными, весом от 125 граммов, с красной кожурой и желтой мякотью. Славятся отменным вкусом и отличной лежкостью. Идеально подходят для приготовления вторых блюд, включая пюре. Урожайность достигает 450 килограммов с 1 сотки или 15 клубней с 1 куста.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о сорте "Алуэт" только положительные отзывы:

"Высокие и прямостоячие кусты, поэтому обрабатывать и копать легко, к фитофторе стойкость очень высокая. Урожайность выше среднего, вкус отличный и подходит для всего. Пюре из "Алуэта" получилось очень вкусное".

"Крупный, не боится засухи и особенно дождливого лета, мало порчи, практически нет, хранится хорошо, до следующего лета точно".

"Посадила первый раз. Год был дождливый, но "Алуэт" удивил и порадовал, никакой фитофтороз его не взял, и клубни крупные и чистые, цвет кожуры красивый. Еле на семена набрали, 10 штук минимум на кусте, но в основном больше. Хороший вкус".

Ранее мы сообщали, какой картофель не нужно окучивать.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
