Не сорт, а урожайный конвейер: собираем по 15 клубней с куста даже в холода – картофель вкуснее мяса – и никакой фитофторы

Новости по теме

Не картофель, а урожайный подарок Судьбы: шпарит по 700 кг с 1 сотки даже в холодное лето – и фитофтора в пролете

Перейти

Не картофель, а рекордсмен по урожайности: до 24 клубней с куста, лежкость впечатляет - хранится до лета

Перейти

По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Перейти

Урожай собираю уже в июне: сажаю картофель строго по этому принципу – молодые клубни гребу тележками

Перейти

Не картофель, а восторг ленивого дачника: выдает по 40 клубней с 1 куста даже в сырое лето – ни окучивания, ни хлопот

Перейти