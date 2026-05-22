Не только разводные мосты: как катера в мини-группах помогли Петербургу обойти Волгу и Москву

Туристы выбирают Петербург в том числе из-за возможности путешествовать на водном транспорте.

Город на Неве официально стал туристическим магнитом номер один в России. Почти 18% всех летних бронирований отелей приходится именно на него.

Это значит, что каждый пятый путешественник пакует чемодан в «Северную Венецию».

Почему все хотят на воду?

Главный хит сезона — водные прогулки. Петербург возглавил список городов, где туристы чаще всего бронируют экскурсии по рекам и каналам, пишут "РИА Новости".

Люди устали от обычных автобусов. Сейчас в тренде три формата:

Теплоходы. Классика для больших компаний.

Речные трамвайчики. Быстрый и бюджетный способ увидеть город.

Быстрый и бюджетный способ увидеть город. Катера в мини-группах. Это новый тренд. Туристы готовы доплачивать, чтобы рядом не было толпы, а маршрут был более уютным.

Кстати, ночные прогулки под разводными мостами остаются самой дорогой, но и самой желанной услугой. Цены на них в сезон обычно вырастают на 20-30%, но свободные места заканчиваются первыми.

Петербург обгоняет море

Интересный факт: Петербург по популярности обошел даже южные курорты. Москва держится на втором месте (у нее 12,6% заказов), а солнечные Адлер и Сочи остались далеко позади.

Похоже, россияне в этом году предпочли культурный отдых пляжному «лежанию». Кроме столиц, в десятку лидеров попали Калининград, Казань и Нижний Новгород. А вот любители экзотики стали чаще смотреть в сторону Владивостока.

Где живут туристы

Несмотря на моду на съемные квартиры, большинство (почти 67%) выбирает старые добрые гостиницы. Люди хотят сервиса и завтраков. На апартаменты и гостевые дома приходится совсем немного — около 8% и 6% соответственно.

Важный нюанс: аналитики заметили, что жилье на лето 2025-2026 года начали разбирать еще зимой. Из-за высокого спроса цены в центре Петербурга могут «кусаться», поэтому многие бронируют отели заранее, чтобы сэкономить.

Куда еще податься любителям воды?

Если в Петербурге вы уже видели всё, эксперты советуют присмотреться к Волге. Прогулки по великой русской реке заняли второе место в рейтинге популярности.

Также в топе Кавказ и южные регионы. Там водный туризм — это не просто мосты и здания, а в первую очередь горы и дикая природа, на которые приятно смотреть с борта катера.

