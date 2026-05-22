Семак раскрыл секрет успеха: почему поражение «Краснодара» в Москве стало для «Зенита» важнее собственных побед
Этот футбольный сезон в России выдался по-настоящему сумасшедшим. До самой последней минуты финальных матчей никто не мог точно сказать, в какой город уедет кубок. В итоге золото снова у Петербурга.
Что стало переломным моментом?
Сергей Семак честно признался в беседе с ТАСС: судьба чемпионства решилась не только в матчах «Зенита». По его мнению, ключевой стала осечка главного конкурента — «Краснодара».
Когда «быки» проиграли московскому «Динамо», петербуржцы почувствовали, что титул снова в их руках.
Этот проигрыш соперника добавил игрокам «Зенита» сил и уверенности. В решающем матче против «Ростова» петербуржцы уже не имели права на ошибку. Они победили со счетом 1:0 и в шестой раз подряд забрали золотые медали.
Обошли «Спартак»
Для «Зенита» это чемпионство стало особенным. Теперь в копилке клуба 11 титулов. Это позволило Петербургу обойти московский «Спартак», у которого 10 чемпионских наград в российской истории.
Теперь «сине-бело-голубые» официально считаются самым титулованным клубом страны последних десятилетий.
Что дальше?
Сейчас футболисты заслуженно отдыхают. Команда ушла в отпуск, который продлится до 18 июня. Сразу после возвращения игроков ждет медосмотр и жесткие тренировки на базе в Удельном парке.
Лето обещает быть насыщенным. Совсем скоро клуб объявит расписание товарищеских матчей. Так что долго скучать по большому футболу фанатам не придется — подготовка к новому сезону начнется уже через месяц.
Ранее «Городовой» рассказывал, «Зенит» лидирует по числу несправедливых решений в судействе.