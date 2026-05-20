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Собрать робота или подтянуть язык? Ищем идеальный лагерь в окрестностях Петербурга

Опубликовано: 20 мая 2026 04:19
 Проверено редакцией
Собрать робота или подтянуть язык? Ищем идеальный лагерь в окрестностях Петербурга
Собрать робота или подтянуть язык? Ищем идеальный лагерь в окрестностях Петербурга
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Самое время поторопиться, чтобы ребенок провел лето с пользой.

Лето уже на горизонте, и перед родителями встает вечный вопрос: чем занять ребенка? Если вы живете в Петербурге или Ленобласти, вам повезло. Выбор лагерей здесь просто огромный.


Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому", как найти вариант под любой характер и бюджет.

Языковой уклон: учим английский без зубрежки

Если хочется, чтобы ребенок подтянул иностранный язык, но не сидел за учебниками, стоит присмотреться к профильным лагерям. Самый известный пример — «Хаглар».

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм
"Это один из самых популярных лагерей. У них как раз-таки языковой профиль, где с упором на изучение английского языка проводят смены", - говорит эксперт.

Технологии и будущее: роботы и код

Для тех, кто не расстается с гаджетами, есть отличный способ направить энергию в полезное русло. В лагерях вроде «Азимов Кэмп» дети занимаются программированием и робототехникой.

Это не скучные уроки, а реальная практика. Ребята сами собирают механизмы и пишут код. Отличный шанс понять, не растет ли в семье будущий крутой айтишник.

Спорт и здоровье: долой гаджеты!

Хотите, чтобы ребенок оторвался от экрана и начал больше двигаться? Выбирайте оздоровительные лагеря.

  • «Спорт-стори» или «Юный Кировец» делают ставку на активность.
  • В программе: тренировки, ЛФК, командные игры и много свежего воздуха. Это проверенная классика, которая помогает укрепить иммунитет и выплеснуть накопившуюся за учебный год энергию.

Творчество и мастер-классы: раскрываем таланты

Если ваш ребенок — натура творческая, ему прямая дорога в лагеря с креативным уклоном.

"Например Junior Camp. Там проводят мастер-классы по разным направленностям, плюс ещё дополнительно изучается язык.

Лагерь "Соль" тоже творческий. Там создают среду, где ребенок может попробовать себя в разных ролях и найти новое хобби", - говорит Наталья Ансталь.

Как не ошибиться с выбором?

При выборе лагеря в Ленобласти смотрите на три вещи:

  1. Локация. Большинство лагерей находятся в Курортном или Приозерском районах. Там отличный сосновый лес и чистый воздух.
  2. Бюджет. Есть как бюджетные варианты, так и премиум-смены.

Сегодня лагерь — это не просто «присмотр за ребенком». Это возможность за две недели научиться программировать, заговорить на английском или найти лучших друзей.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда отправиться из Петербурга в отпуск бюджетно.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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