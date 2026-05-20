Собрать робота или подтянуть язык? Ищем идеальный лагерь в окрестностях Петербурга

Лето уже на горизонте, и перед родителями встает вечный вопрос: чем занять ребенка? Если вы живете в Петербурге или Ленобласти, вам повезло. Выбор лагерей здесь просто огромный.
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому", как найти вариант под любой характер и бюджет.
Языковой уклон: учим английский без зубрежки
Если хочется, чтобы ребенок подтянул иностранный язык, но не сидел за учебниками, стоит присмотреться к профильным лагерям. Самый известный пример — «Хаглар».
Технологии и будущее: роботы и код
Для тех, кто не расстается с гаджетами, есть отличный способ направить энергию в полезное русло. В лагерях вроде «Азимов Кэмп» дети занимаются программированием и робототехникой.
Это не скучные уроки, а реальная практика. Ребята сами собирают механизмы и пишут код. Отличный шанс понять, не растет ли в семье будущий крутой айтишник.
Спорт и здоровье: долой гаджеты!
Хотите, чтобы ребенок оторвался от экрана и начал больше двигаться? Выбирайте оздоровительные лагеря.
- «Спорт-стори» или «Юный Кировец» делают ставку на активность.
- В программе: тренировки, ЛФК, командные игры и много свежего воздуха. Это проверенная классика, которая помогает укрепить иммунитет и выплеснуть накопившуюся за учебный год энергию.
Творчество и мастер-классы: раскрываем таланты
Если ваш ребенок — натура творческая, ему прямая дорога в лагеря с креативным уклоном.
"Например Junior Camp. Там проводят мастер-классы по разным направленностям, плюс ещё дополнительно изучается язык.
Лагерь "Соль" тоже творческий. Там создают среду, где ребенок может попробовать себя в разных ролях и найти новое хобби", - говорит Наталья Ансталь.
Как не ошибиться с выбором?
При выборе лагеря в Ленобласти смотрите на три вещи:
- Локация. Большинство лагерей находятся в Курортном или Приозерском районах. Там отличный сосновый лес и чистый воздух.
- Бюджет. Есть как бюджетные варианты, так и премиум-смены.
Сегодня лагерь — это не просто «присмотр за ребенком». Это возможность за две недели научиться программировать, заговорить на английском или найти лучших друзей.
Ранее «Городовой» рассказывал, куда отправиться из Петербурга в отпуск бюджетно.